Kronprinzessin Amalia dürfte eine Frau heiraten. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in den Niederlanden auch für Monarchen erlaubt.

Kronprinzessin Amalia der Niederlande (17) dürfte eine Frau heiraten, wenn sie das möchte. Denn wie Ministerpräsident Mark Rutte (54) nun in einem Brief an das Parlament in Den Haag klarstellte, ist die gleichgeschlechtliche Ehe auch für die Königinnen und Könige der Niederlande erlaubt.

Wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" weiter meldet, gehe das aus Ruttes Antworten auf Fragen zu möglichen Thronfolgeproblemen hervor. Seine Partei, die VVP, hatte wissen wollen, ob Amalia abdanken müsse, wenn sie einen Partner gleichen Geschlechts heiraten wolle. Dies sei kein Problem für das Kabinett, sagte Rutte. Es gehe auch nicht konkret um Amalia, dieser Standpunkt gelte für jede Thronfolgerin und jeden Thronfolger.

Aber für die Thronfolge fehlt ein Gesetz

Schwieriger wird im Falle einer gleichgeschlechtlichen Ehe einer Königin oder eines Königs allerdings die Thronfolgeregelung. Rutte fordert dafür ein Gesetz. Er regte an, dass eine kommende Regierung und ein Parlament die Nachfolge zu gegebener Zeit regeln sollen, falls es in der Thronfolgerfamilie Kinder geben werde, die nicht von dem Monarchen oder der Monarchin abstammen. Aktuell kann die Krone nur an leibliche Kinder vererbt werden.

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in den Niederlanden seit 20 Jahren legal. Weltweit war das Land damit der Vorreiter.