"Hipp hurra!", jubelt das norwegische Königshaus und gratuliert Kronprinzessin Mette-Marit damit öffentlich zum Geburtstag.

Das norwegische Königshaus gratuliert seiner Kronprinzessin Mette-Marit zum 49. Geburtstag. "Hipp hurra!" ist neben einem Party-Emoji am Freitag auf der royalen Instagram-Seite zu sehen. Weiter heißt es im Text zu einem Bild, das die Prinzessin lächelnd in einem gelben Sommerkleid an einem Baum lehnend zeigt: "Herzlichen Glückwunsch an Kronprinzessin Mette-Marit, die heute 49 Jahre alt wird!"

Das Besondere an dem Foto ist wohl das entspannte Lächeln der künftigen Königsgemahlin. Denn sie musste schon so manchen Schicksalsschlag verkraften. 2018 hatte sie die Diagnose Lungenfibrose öffentlich gemacht und bekannt gegeben, an weniger öffentlichen Terminen teilzunehmen. Im Sommer 2011 wurde ihr Stiefbruder bei dem Terroranschlag auf der Insel Utøya erschossen.

Viele Followerinnen und Follower gratulieren herzlich auf Norwegisch, Deutsch und Englisch.

Seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Königsfamilie

Mette-Marit und Kronprinz Haakon (49) hatten sich bei einem Festival kennengelernt. Seit 2001 sind sie verheiratet. Sie brachte Sohn Marius (25) mit in die Ehe. Gemeinsam bekam das Paar eine Tochter und einen Sohn: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (18) und Prinz Sverre Magnus von Norwegen (16).