Der 1. Advent ist da. Auch die schwedischen Royals feiern den Tag und senden weihnachtliche Grüße via Instagram.

Am heutigen Sonntag (29. November) wird die Vorweihnachtszeit mit dem 1. Advent eingeläutet. Wie viele andere Menschen auf der Welt, feiern auch die schwedischen Royals diesen besonderen Tag. "Die Kronprinzessin, Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und der Lebkuchenmann Prinz Oscar wünschen einen frohen ersten Adventssonntag", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des schwedischen Palastes. Dazu gibt es ein Video und ein zauberhaftes Familienporträt, auf dem besonders Sohn Oscar (4) hervorsticht.

Prinz Oscar im Lebkuchenmann-Kostüm

"Heute ist der erste Adventssonntag. Advent bedeutet Ankunft und Hoffnung - etwas, das sich in diesem Jahr besonders wichtig anfühlt", heißt es weiter in dem Post. Im dazugehörigen Video wiederholt Kronprinzessin Victoria (43) den Satz auf Schwedisch. Sie sitzt zusammen mit ihrem Ehemann Daniel von Schweden (47) sowie den beiden Kindern Prinzessin Estelle (8) und Prinz Oscar in einem weihnachtlich geschmückten Zimmer.

Während der jüngste Spross in einem Lebkuchenmann-Kostüm steckt und es sich auf dem Schoß seiner Mutter bequem gemacht hat, trägt seine Schwester ein dunkles Kleid und hat die blonden Haare zu Zöpfen geflochten. Neben ihr hat es sich der Familienhund bequem gemacht.

Feierlich zündet Daniel von Schweden in dem Video die erste Kerze am Adventsgesteck an, der Sohnemann darf das Streichholz auspusten. "Wir wünschen Ihnen allen einen schönen ersten Adventssonntag", sagt Prinzessin Estelle mit einem Lächeln in die Kamera.