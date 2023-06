Die Fans von Hans Sigl müssen sich wohl auf seinen Abschied vom "Bergdoktor" gefasst machen. Der Schauspieler hat erneut davon gesprochen.

Seit 2008 verkörpert Hans Sigl (53) die Titelrolle in der Kultserie "Der Bergdoktor" (ZDF). Dass für ihn irgendwann Schluss mit dieser Rolle sein wird, hat der österreichische Schauspieler nun erneut bekräftigt. Für das TV-Format "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" (SWR) hat er Gastgeber Pierre M. Krause (46) bei einem gemeinsamen Spaziergang einen Einblick in sein Leben nahe dem Ammersee gegeben.

Unter anderem ging es dabei um Sigls Zukunft als "Bergdoktor"-Darsteller. "Ich kann natürlich sagen, ich spiele die Rolle bis ich in Rente gehe. Das ist aber nicht der Fall, weil ich das nicht machen möchte. Der 'Bergdoktor' kann 70 werden, aber meiner wird es nicht", erklärt der Schauspieler, bevor die beiden einen Dampfer auf dem bayerischen See betraten.

Hans Sigl: "Ich sage nicht, dass ich morgen aufhöre, aber..."

Es gebe für ihn ein Leben vor, mit und nach dem "Bergdoktor", sagte er weiter. Danach werde er eine andere Rolle spielen oder nur noch Lesungen machen. "Ich sage nicht, dass ich morgen aufhöre mit dieser Rolle, aber wenn es irgendwann so weit ist, dann werden die Beteiligten schon früh genug wissen, dass das absehbar ist, weil es muss ja auch ein Nachfolger gesucht werden, es müssen die Geschichten dahingehend geschrieben werden und ich muss mir überlegen, wozu ich denn Lust habe danach."

Bereits Anfang des Jahres formulierte Hans Sigl seine Andeutung eines nahenden Abschieds im Gespräch mit dem Magazin "Gala" so: "Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht", sagte er damals. Doch nun steht erst mal die nächste Staffel an.

Wann kommt die 17. Staffel "Der Bergdoktor"?

Die letzte Episode der 16. Staffel der Arztserie "Der Bergdoktor" wurde Ende Februar im ZDF ausgestrahlt.

Für die 17. Staffel wurde bereits in der Region Wilder Kaiser gedreht. Die neuen Folgen dürften wie gewohnt um den Jahreswechsel herum starten. Mit dabei sind neben Sigl unter anderem auch Ronja Forcher, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Natalie O'Hara, Andrea Gerhard, Mark Keller und Rebecca Immanuel.