Kylie Jenner: Entwirft sie mit ihrer Tochter eine Stormi-Kollektion?

Steigt die Tochter von Kylie Jenner (22) jetzt schon in das Make-up-Imperium von Mama mit ein? Auf einem Foto, das Jenner bei Instagram geteilt hat, ist ihre Tochter Stormi Webster (1) zu sehen. Die Einjährige scheint ihrer Mutter schon fleißig unter die Arme zu greifen und vor Entwürfen zu Jenners neuer Valentinstags-Kollektion zu sitzen. Das Foto kommentierte die junge Mutter mit "Kommt bald".

Eigene Kollektion von Stormi?

Auf dem Tisch liegen verschiedene Farbentwürfe, die eine neue Kosmetikkollektion von Kylie Jenner ankündigen. Außerdem liegt ein rosafarbenes Papier mit Schmetterlingsmotiven daneben, auf dem der Name "Stormi" steht. Fans vermuten deshalb, dass die Tochter der Unternehmerin eine eigene Kollektion erhält. "Ein kleines Businessmädchen", schreibt eine Userin etwa und ein weiterer Follower kommentiert: "Stormi bringt eine eigene Palette heraus."

Bereits nach der Geburt Stormis hatte Jenner eine Farbpalette "Eye of the Storm" genannt. Ein weiteres Projekt mit dem Namen ihrer Tochter wäre deshalb denkbar. Stormi feiert am ersten Februar ihren zweiten Geburtstag. Vater der Kleinen ist US-Rapper Travis Scott (27, "Butterfly Effect").