Inmitten der Verwirrung um den Namen ihres Sohns hat Kylie Jenner nun süße Familien-Schnappschüsse veröffentlicht.

Kylie Jenner (25) hat ihren Fans einen ungewohnt privaten Einblick gegeben. Auf Instagram teilte sie ein gemeinsames Bild mit ihrem Sohn Wolf Webster (neun Monate). Der Name des Kleinen hat schon nach der Geburt im Februar für Verwirrung gesorgt. Der Post folgte eine Woche, nachdem der Reality-Star klarstellte: Der Junge heißt immer noch Wolf.



Die Fotoreihe, die Jenner postete, kommentierte sie schlicht mit "Highlights". Auf einem Foto sitzt sie mit einem langen Sweatshirt bekleidet im Gras und umarmt ihren Sohn von hinten. Mit ihrer linken Hand verdeckt sie sein Gesicht.

Auf einem weiteren Bild ist Wolf auf dem Arm der Unternehmerin zu sehen. Sie trägt darauf ein elegantes Kleid mit Rückenausschnitt. Seine ältere Schwester Stormi Webster (4) steht neben den beiden. Jenners Tochter ist zudem auf einem weiteren Schnappschuss zu sehen: Darauf kuschelt das Mutter-Tochter-Duo auf der Couch. Die beiden tragen passende Halloween-Pyjamas in Schwarz. Auch dem Vater der beiden Kinder hat der Reality-Star ein Foto gewidmet. Darauf umarmt die 25-Jährige Travis Scott (31) liebevoll und drückt ihm einen Kuss auf die Wange.

Der Name sorgt für Verwirrung

Der Post folgte eine Woche nach dem Staffelfinale von "The Kardashians", in dem Jenner bestätigte, der Name ihres Sohns sei immer noch Wolf. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich ihn ändere", sagte sie in ihrer Show. Im September hatte die TV-Bekanntheit James Corden (44) in seiner "Late Late Show" ebenfalls verraten, der Name stehe noch in seinem Pass. Trotzdem würde sie ihren Sohn nicht Wolf nennen. Es gebe bereits einen neuen Namen, aber "wir sind noch nicht bereit, ihn zu verraten", sagte sie.