Kylie Jenner im November 2022 auf einem Event in New York City.

Kylie Jenner hat erstmals den (neuen) Namen ihres Sohnes verraten. Zu einer Bilderreihe auf Instagram schrieb sie, dass er nun Aire heiße.

Kylie Jenner (25) hat erstmals offiziell ihren kleinen Sohn in ganzer Pracht der Welt vorgestellt. Auf Instagram teilte der Kardashian-Star eine Bilderreihe mit Fotos ihres rund elf Monate alten Sohnes, dessen Gesicht sie bislang noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Dazu verriet Jenner endlich auch den Namen des kleinen Jungen: Aire. Oma Kris Jenner (67) bestätigte dies umgehend und kommentierte die Bilder mit einem "Ich liebe dich, Aire Webster".

Auf den Bildern posiert der kleine Aire unter anderem auf dem Arm seiner Mama bei einem Badezimmer-Selfie. Weitere Schnappschüsse zeigen das Baby beim Essen im Kinderstuhl, beim Toben mit Jenner und mit Mütze auf dem Sofa. Bislang ließen von ihren knapp 380 Millionen Follower rund 17 Millionen für die Bilderserie ein Like da, rund 120.000 kommentierten die privaten Fotos.

Kylie Jenner und Travis Scott änderten Vornamen ihres Sohnes: Wolf wird zu Arie

Kylie Jenner und ihr Partner, der Rapper Travis Scott (31), begrüßten im vergangenen Februar ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt. Ursprünglich nannten sie ihn Wolf, gaben allerdings am 21. März bekannt, den Namen ihres zweiten Kindes mittlerweile geändert zu haben. In einem Instagram-Post sagte Jenner auch in Richtung Presse: "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er es ist. Ich wollte das nur mitteilen, weil ich überall den Namen Wolf lese."

Ob sein zweiter Vorname Jacques ebenfalls geändert wurde, ist bislang nicht bekannt. Aire trägt den Nachnamen Webster, den bürgerlichen Namen seines Vaters. Aire ist das zweite gemeinsame Kind von Jenner und Scott: Tochter Stormi Webster (4) erblickte am 1. Februar 2018 in Los Angeles das Licht der Welt.