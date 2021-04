Kylie Minogue trauert um Prinz Philip. In den sozialen Netzwerken erinnert sie mit gemeinsamen Fotos an den verstorbenen Mann der Queen.

Viele Menschen trauern seit dem Tod von Prinz Philip (1921-2021) am 9. April um den Ehemann von Queen Elizabeth II. (94). Unter ihnen ist auch Kylie Minogue (52, "Can't Get You Out of My Head"). Am Tag seiner Beisetzung (17. April) postet die australische Sängerin zwei gemeinsame Fotos in den sozialen Netzwerken.

"RIP HRH Prince Philip", ist neben den Aufnahmen bei Twitter und Instagram zu lesen, die während eines Treffens auf Schloss Windsor entstanden. Dass sie den verstorbenen Herzog von Edinburgh kennenlernen durfte, bezeichnet Minogue als "eine Ehre".

Prinz Philip war vor etwas mehr als einer Woche im Alter von 99 Jahren verstorben. In gut zwei Monaten hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.