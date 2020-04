Lady Gaga: Sängerin möchte auf jeden Fall Kinder bekommen

Auf was freut sich jemand in seinem Leben, wenn er schon so viele Höhen und Tiefen wie Lady Gaga (34, "Shallow") erlebt hat? Diese Frage beantwortet der Pop-Megastar im Gespräch mit der US-Ausgabe des Magazins "InStyle". An aller erster Stelle nennt sie das Wort "Ehe". Vermutlich ist das auf ihren Freund Michael Polansky bezogen. Die Beziehung machten die beiden Anfang des Jahres öffentlich, sie sollen aber schon seit Dezember 2019 zusammen sein.

Gleichzeitig verrät Lady Gaga aber auch, dass sie mehr Musik und Filme machen möchte - und sich auch verstärkt philanthropisch einsetzen will. "Ich habe viele Träume und Hoffnungen", erzählt die Sängerin. "Was ich tatsächlich erreichen werde, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich es mit den Menschen tun werde, die ich liebe."

"Ich freue mich darauf, eine Mutter zu sein"

"Ich kann sagen, dass ich es gar nicht erwarten kann, irgendwann Kinder zu haben", schwärmt Lady Gaga zudem. "Ich freue mich darauf, eine Mutter zu sein. Ist es nicht unglaublich, was wir vollbringen können? Wir können einen Menschen in uns halten und ihn heranwachsen lassen. Dann kommt er heraus - und es ist unser Job, ihn am Leben zu halten."