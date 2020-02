Lana del Rey: Deshalb muss sie ihre Tour kurzfristig absagen

Die Deutschland-Konzerte von Lana del Rey (34, "Summertime Sadness") sind abgesagt worden. Wie der Tourveranstalter "Live Nation" mitteilt, hat die Sängerin aufgrund einer Krankheit vorrübergehend ihre Singstimme verloren und muss ihre bevorstehende Europatournee komplett streichen. "Live Nation" zitiert del Rey: "Es tut mir sehr leid, meine Fans so kurzfristig enttäuschen zu müssen, aber diese Krankheit erwischte mich überraschend." Sie habe ihre Gesangsstimme "komplett verloren", so der Popstar in seinem Statement.

Die Ärzte hätten ihr nun vier Wochen Ruhe verordnet. "Ich hasse es, alle im Stich zu lassen, aber ich muss nun rasch genesen." Del Rey sollte am 2. März in der Mercedes-Benz Arena in Berlin und einen Tag später in der Lanxess Arena in Köln spielen. Ob es Ersatztermine geben wird ist noch nicht klar. Die im Vorverkauf erworbenen Tickets können an den jeweiligen Stellen zurückgegeben werden.