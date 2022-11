Lappen in Gefahr? Pietro Lombardi sitzt auf elf Punkten in Flensburg

Pietro Lombardi scheint sich den Spitznamen "Bleifuß" verdienen zu wollen. Elf Punkte hat er laut seiner Laura in Flensburg.

Manche Leute sammeln Briefmarken, Pietro Lombardi (30) offenbar Punkte in Flensburg. Wie seine frisch verlobte Laura im gemeinsamen Podcast "On Off" verrät, hätte sie beim Sortieren von Pietros Rechnungen fast der Schlag getroffen: "Ich sage es euch ehrlich - die Hälfte [der Ordner] sind voller Bußgeldbescheide." Vor allem aus Flensburg scheint dabei häufig Post eingetrudelt zu sein.

Elf Punkte habe ihr zukünftiger Ehemann bereits gesammelt. Seine Angebetete habe sich sofort gewundert, wie das überhaupt sein kann. "Ich frage mich, wie er das geschafft hat. Ihr seht ja meistens in seiner Story, dass er sich rumfahren lässt. Er fährt eigentlich nie selbst. Aber Herr Lombardi schafft es trotzdem, elf Punkte in Flensburg zu kassieren."

Warum ist der Führerschein noch nicht weg?

Wer sich mit Verkehrsvergehen auskennt, der weiß, dass der Führerschein eigentlich ab acht Punkten weg ist. Hat Lombardi also gerade zugegeben, ohne Führerschein Auto zu fahren? Er relativiert die Aussagen seiner Verlobten prompt und verrät, dass einige dieser Punkte (zwischen vier bis sechs) eben von seinen diversen Fahrern stammen, nicht von ihm selbst. "Die wurden mir einfach berechnet, weil jemand mit einem Auto von mir gefahren ist. [...] Die werden mir jetzt wieder weggenommen. Und somit bin ich immer noch scheiße dran, aber ich kann meinen Führerschein behalten."

Ob sich das bis zur Geburt des gemeinsamen Kindes ändert? "Zur Not, wenn die Wehen kommen, muss meine Frau in den sauren Apfel beißen" und selbst zum Krankenhaus fahren, scherzt der Musiker. Vor rund zwei Monaten hatte das Paar, das seit wenigen Tagen auch verlobt ist, verkündet, erstmals gemeinsam Eltern zu werden. Lombardi wird also noch eine ganze Weile sachte mit dem Gaspedal umgehen müssen, wenn er seine Laura wirklich selbst in die Klinik fahren will.

SpotOnNews