Laura Müller: Sexy Auftritt in TV-Show überrascht alle!

Jetzt ist es offiziell: Laura Müller wird bei der 13. Staffel von RTLs "Let's Dance" dabei sein, wie der Sender am späten Montagabend bekanntgab. "Das Leben steckt voller Überraschungen und ja, ich bin dabei", sagt die Freundin von Michael Wendler, die dem Dschungelcamp vor einigen Monaten eine Abfuhr erteilt hatte, in einer kurzen Videobotschaft.

Insgesamt acht Let's-Dance-Kandidaten bekannt

Erst am Vormittag hatte RTL die ersten vier Kandidaten für die Show verkündet: Stand-up-Komikerin Ilka Bessin alias "Cindy aus Marzahn" (48), Sänger Luca Hänni (25, "She Got Me"), Ex-Fußballprofi Steffi Jones (47) und Schauspieler Tijan Njie (28, "Alles was zählt").

Neben Müller ist nun auch RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben bestätigt. Die 62-Jährige freut sich in einem kurzen Video auf die sportliche Herausforderung: "Ich tanze sehr gerne, obwohl ichs eigentlich gar nicht richtig kann." Zudem wagen sich "Ninja Warrior"-Gewinner Moritz Hans und Schauspieler Martin Klempnow alias Dennis aus Hürth (46, "Switch Reloaded") auf das Parkett, um "Dancing Star 2020" zu werden.

Let's Dance – Fakten zur Tanzshow