Anfang des Jahres hat Laura Papendick mitgeteilt, dass sie Mutter wird. Nun hat die RTL-Moderatorin ihr Baby bekommen.

Ein freudiger Tag für Laura Papendick (34). Per Instagram-Post hat die RTL-Moderatorin bestätigt, Mama geworden zu sein. Am Freitagabend teilten sie und ihr Partner Alexander Hindersmann (34) auf Instagram zwei süße Schnappschüsse ihres neugeborenen Kindes. Zu sehen sind in Socken steckenden Füße sowie auf einem zweiten Bild eine winzig kleine Hand. Zu ihrem emotionalen Post schrieb Papendick: "Herzlich willkommen in unserer Welt, kleines Wunder. Wir sind einfach schockverliebt!"

Der Vater ist ein "Bachelorette"-Sieger

Den Namen ihres kleinen Babys verrieten Papendick und Hindersmann nicht. Unter ihren Posts häufen sich begeisterte Glückwünsche. Papendick ist seit dem Sommer 2021 mit dem ehemaligen "Bachelorette"-Sieger Hindersmann liiert. Der Reality-TV-Star und die RTL-Moderatorin machten ihre Beziehung im August 2022 öffentlich - und feierten damals bereits ihren ersten Jahrestag als Paar.

Ihre Schwangerschaft hatte Papendick, die im Sport-Team von RTL Deutschland unter anderem die Live-Übertragungen der UEFA Europa League moderiert, im Februar dieses Jahres bestätigt. Zu einem kurzen Clip, in dem sie mit ihrem Partner Hindersmann und einem Ultraschallbild zu sehen ist, schrieb sie damals: "Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig..."