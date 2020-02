Laura Prepon: "OItNB"-Star freut sich über zweites Kind

Schauspielerin Laura Prepon (39) und Ehemann Ben Foster (39, "Leave No Trace") haben ihr "neues Liebesbündel" auf der Welt begrüßt. Via Instagram teilte der "Orange Is the New Black"-Star am Mittwochabend seinen Fans die frohe Botschaft mit. Zu einem Bild, das die 39-Jährige ungeschminkt und mit Baby im Arm zeigt, schrieb sie, dass sie "von Dankbarkeit überwältigt" sei.

Ob sich ihre erstgeborene Tochter Ella, die 2017 zur Welt kam, über eine Schwester oder einen Bruder freuen kann, ließ Prepon noch unkommentiert. Die Mütze mit blauen und rosafarbenen Streifen, die der Nachwuchs auf dem Schnappschuss trägt, lässt ebenfalls keine Schlüsse zu.

Prepon wurde mit der US-Serie "Die wilden Siebziger" (1998-2006) bekannt, ehe sie ab 2013 in der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" zu sehen war. Seit 2018 sind Foster und sie verheiratet. Ihre zweite Schwangerschaft hatte die Schauspielerin im Oktober vergangenen Jahres öffentlich gemacht.