Mit klaren Ansagen und Feingefühl bringt Scheidungsanwältin Laura Wasser die Ehen ihrer weltberühmten Klienten zu Ende - und erfährt alles.

Laura Wasser (55) ist die Scheidungsanwältin, der die Promis vertrauen. Man könnte meinen, dass sie sich deswegen besonders bedeckt hält, aber das ist nicht der Fall. Wasser hat in Hollywood mittlerweile denselben Promi-Status wie ihre Klienten. Aktuell taucht ihr Name regelmäßig im Zusammenhang mit den aktuellen Scheidungen von Kevin Costner (68) und Sofía Vergara (51) auf. Während sie der Rechtsbeistand von Costner ist, vertritt sie außerdem auch Vergaras Ehemann, den Schauspieler Joe Manganiello (46).

Weder mit ihrer Meinung, noch mit ihrem Wissen hält sich Wasser zurück. Auf Instagram gibt es private Einblicke zu sehen - Selfies mit Sonnenbrille, Urlaubsbilder und ihre Kinder und Hunde. In Interviews, wie zuletzt 2022 mit dem "New Yorker", sagt sie Dinge wie: "Man kommt diesen Leuten sehr nahe, und ich weiß wirklich alles. Sexuelle Vorlieben, alles!" Damit meint sie Stars wie ihren aktuell wohl berühmtesten Klienten Costner.

Wasser ist ein interessanter Mix aus klaren Ansagen und viel Feingefühl. Sie trägt farbenfrohe Kleider oder Cowboyboots mit goldenen Sternen - achtet aber darauf, nicht "heißer" auszusehen als ihre weiblichen Klienten. Sie rät jungen Frauen dazu, sich finanziell nicht von einem Mann abhängig zu machen. Und weist erfolgreiche Frauen, die ihr Geld nach der Scheidung mit ihrem Ex teilen müssen, darauf hin, dass diese Ungerechtigkeit nun eben nicht mehr nur Männern passiere.

Ihre Initialen sind "LAW"

Wasser ist "born and raised" in Los Angeles und nicht zufällig Anwältin geworden. Ihr Vater war der prominente Scheidungsanwalt Dennis Wasser, der sie der Legende nach zur Feier seines bestandenen Staatsexamens gezeugt haben soll. Sicher auch kein Zufall: Mit ihrem Mittelnamen Allison lauten ihre Initialen "LAW", zu Deutsch: "Gesetz".

Nach ihrem Abschluss und der Aufnahme in die kalifornische Anwaltskammer stieg Wasser bei ihrem Vater in die Kanzlei mit ein. Dort sorgt sie dafür, dass Scheidungen schnell und ohne viel Aufsehen über die Bühne gehen. Laut eigener Aussage rät sie ihren Klienten dabei oft, dem oder der Ex "ein bisschen mehr" zu geben, um die Scheidung schneller abzuschließen und eine freundschaftliche Beziehung zu bewahren. "Am Ende kostet das häufig weniger, da man Anwalts- und Prozesskosten spart", verriet sie der "Vogue". Kunden oder Kundinnen, die auf Rache aus sind, weist Wasser ab - die Arbeit mit Angelina Jolie soll sie 2018 deshalb zurückgestellt haben, berichtete "TMZ".

Wie man eine Scheidung ohne Blutvergießen übersteht, erklärt Wasser auch außerhalb der Kanzlei: Sie moderiert zwei Podcasts und hat zwei Bücher zum Thema "Richtig scheiden lassen" geschrieben. Auch auf der Leinwand hat sie Einfluss: So war sie als Rechtsberaterin für den Film "Liar Liar" tätig und in dem Doku-Film "Divorce Corp." zu sehen.

Einmal Hochzeit - und nie wieder

Ihr Kundenstamm ist lang und berühmt: Kim Kardashian (42), Kris Jenner (67), Johnny Depp (60), Christina Aguilera (42), Ryan Reynolds (46) und Heidi Klum (50) gehörten bereits dazu. Eine der ersten Scheidungen, die sie abgewickelt hat, war allerdings Wassers eigene. Die Annullierung der Ehe fand "nach einem Jahr, mit Mitte zwanzig in aller Freundschaft, ohne Besitz oder Kinder" statt, wie sie 2016 der "Vogue" erzählte.

Nochmal heiraten möchte Wasser nicht. Die Ehe nennt sie mittlerweile "der schwerwiegendste Vertrag, den man in seinem Leben unterschreiben wird." Diese Art des Versprechens vor dem Staat sei nichts für sie, versicherte sie. Dafür hat sie zwei Söhne. Und einen Job, um den sie einige beneiden dürften.

Allerdings: So eng sie auch während der Scheidungsphase in Kontakt mit ihren berühmten Klienten steht - Freunde macht sie sich mit ihrem Beruf nicht. Sie erinnere sie an eine schlimme Phase in ihrem Leben, so Wasser. "Außerdem will niemand mit mir beim Lunch gesehen werden, da sofort Trennungsgerüchte hochkochen, selbst wenn ich mich einfach nur mit einer Bekannten treffe."

