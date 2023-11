Lederrock in Midilänge?

Lederrock in Midilänge? Hier gibt es Styling-Inspiration für das neue It-Piece

Er ist modern, vielseitig kombinierbar und damit wie gemacht für den Herbst: der Lederrock. Dieser kommt nun aber in Midilänge daher.

Leder in allen Varianten ist in der Übergangszeit von Sommer auf Winter stets ein begehrtes Material. Neben Jacken und Hosen kommen diese Saison aber auch Röcke vermehrt zum Einsatz, vor allem in Midilänge. Wie man das It-Piece stylt, zeigen uns Modestars wie Caro Daur (28) oder Chiara Ferragni (36).

Dieser Rock steht jeder Frau

Caro Daur präsentierte auf Instagram den perfekten Herbst-Style mit Lederrock. Ihr tailliertes, knielanges Modell in Schwarz steht zweifellos jedem Typ Frau und matcht sowohl mit einem hellblauen Strick-Cardigan als auch mit einer eleganten Schluppenbluse. Daur kombinierte zu ihrer Rock-Strickjacken-Kombi eine schwarze Spitzenstrumpfhose, schwarze Schnürstiefel und stylische Accessoires wie eine Goldkette, eine Krawatte und eine große, dunkle Sonnenbrille.

Model Miranda Kerr (40) ist dem Trend ebenfalls verfallen. Ihr enger Lederrock in Schwarz und Schlangenoptik bestach außerdem durch einen sexy Beinschlitz. Dazu stylte sie einen schwarzen Off-Shoulder-Pullover, eine braune Louis-Vuitton-Tasche sowie silberne Pumps mit hohem Absatz - der perfekte Ausgeh-Look.

Mut zur Farbe à la Chiara Ferragni

Ein deutlich auffälligeres Modell zeigte unlängst etwa Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni auf ihrem Instagram-Account. Sie griff zu einem knalligen Ensemble aus rotem Lederrock mit Krokodil-Optik und dazu passendem Oversize-Blazer. Darunter trug die Italienerin lediglich einen schwarzen BH. Schwarze Pumps und eine kleine, schwarze Halfmoon-Bag machten den Look komplett. Lippen und Nägel bekamen ebenfalls einen roten Anstrich.

Natürlich ist es bei kühlen Temperaturen nicht ratsam, nur zum knappen Bra zu greifen. Zu Ferragnis rotem Look harmoniert ebenso gut eine weiße Baumwollbluse mit Knöpfen und Kragen, aber auch ein weiter Rollkragenpullover in Beige oder Schwarz.

Weite Schnitte und herbstliche Farben

Neben Schwarz und Rot sind derzeit auch herbstliche Farben wie Hell- und Dunkelbraun, Rostrot, Bordeauxrot oder Dunkelgrün angesagt. Zudem muss es nicht immer der enge Bleistiftrock sein, Lederröcke gibt es derzeit auch vermehrt als A-Linie. Unser Tipp: Stylische Vintage-Modelle sind in vielen Secondhand-Läden zu finden.