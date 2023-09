Er erfuhr die Überraschung an seinem 40. Geburtstag: Blue-Sänger Lee Ryan wird zum fünften Mal Vater.

Lee Ryan (40) wird wieder Vater. Der Sänger der Boyband Blue erwartet sein bereits fünftes Kind. Auf dem offiziellen X-Account von Blue gab Ryan die freudige Nachricht bekannt. "Meine Frau Verity und ich freuen uns sehr, unser neues Baby anzukündigen, das dieses Jahr zur Welt kommen wird", schrieb er. "Die Nachricht kam aus heiterem Himmel und ich habe es an meinem 40. Geburtstag erfahren! Was für ein Geschenk von Gott", so der Brite weiter.

Bandkollege verrät Geschlecht des Babys

Ob es sich bei dem Nachwuchs um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, lies Lee Ryan offen. Die Verkündigung des Geschlechts des Babys übernahm ein Bandkollege. Duncan James (45) verriet in einem Kommentar auf X, dass es sich um einen Sohn handelt. "Man sagt, die 3 ist ein Glücksbringer" schrieb James, "und jetzt ist dein Glücksbringer ein kleiner Junge".

Mit seiner Frau Verity Paris, mit der er seit letztem Jahr verheiratet ist, hat Lee Ryan bereits zwei Töchter. Sie kamen 2021 und 2022 zur Welt. Für den Sänger ist das nun erwartete Baby aber bereits das fünfte Kind. Aus seiner Beziehung mit Jessica Keevil hat er Tochter Bluebell (16). 2008 brachte seine ehemalige Verlobte Samantha Miller Sohn Rayn zur Welt.

Für Lee Ryan sind die Baby-News mal wieder gute Nachrichten. Anfang 2019 wurde der Blue-Star unter anderem der "rassistisch motivierten Körperverletzung" schuldig gesprochen. Im Juli 2022 hatte er bei einem Flug der British Airways von Glasgow nach London betrunken randaliert. Dabei soll er einen Mitarbeiter aus rassistischen Gründen angegriffen haben.