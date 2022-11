Lee Ryan ist erneut Vater geworden! Das hat der Sänger der Boyband Blue jetzt in den sozialen Medien verraten.

Der britische Sänger Lee Ryan (38) ist zum vierten Mal Vater geworden. Das hat das Mitglied der Boygroup Blue überraschend mit einem kurzen Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Band bekannt gegeben. Darin zu sehen ist Ryan, wie er ein kleines Baby auf dem Arm hält.

Sänger Lee Ryan ist bei seiner Familie

Der Blue-Star erklärt im Video, dass die Geburt seiner kleinen Tochter bereits drei Wochen her sei. Es tue ihm leid, dass er aktuell nicht bei der Promo-Tour für das neue Blue-Album dabei sein könne. "Es ist alles in Ordnung", versichert der 38-Jährige seinen Fans. Er wisse, dass die übrigen Bandmitglieder ihr Bestes geben. Aber er habe ein kleines Baby bekommen, sei "zu Hause bei meiner Familie, bin ein Vater und bei den Kindern".

Er bedankt sich zudem bei all seinen Fans für ihre Unterstützung und erklärt, bald wieder arbeiten zu wollen. Viele Follower hinterließen in den Kommentaren liebevolle Worte und wünschen dem Sänger und seiner Familie alles Gute.

Spekulationen über seinen Verbleib

Zuvor gab es Spekulationen, nachdem Ryan in der TV-Sendung "BBC Breakfast" am Freitag fehlte. Die übrigen Blue-Stars Duncan James (44), Simon Webbe (43) und Antony Costa (41) sprachen ohne ihren Kollegen über das neue Album und die bevorstehende Tournee. Bei den Fans blieb die Abwesenheit nicht unbemerkt, einige fragten in den sozialen Medien nach dem Verbleib von Ryan.

Für Lee Ryan ist es bereits das vierte Kind, für seine Ehefrau Verity erst das zweite gemeinsame Baby. Aus früheren Beziehungen hat der Sänger noch eine 14-jährige Tochter und einen 13-jährigen Sohn.