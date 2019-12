Lena Dunham: Die Schauspielerin ist im Harry-Styles-Fieber

"Watermelon Sugar high/Sweet Valley high/natural high"

Lena Dunham (33, "Girls") outet sich als Fan von Sänger Harry Styles (25), der gerade sein neues Album auf den Markt gebracht hat. Dunham zitiert in ihrem neuesten Post auf Instagram den Songtext aus "Watermelon Sugar" - und reimt selbst weiter, indem sie den Lyrics "Sweet Valley high" und "Natural high" hinzufügt. Passend dazu kopiert sie den androgynen Look des Sängers: Die Schauspielerin trägt einen lachsfarbenen, weiten Anzug, dazu Ballerinas und einen braunen Mantel. In der einen Hand hält sie eine Strandtasche, in der anderen ihr Smartphone, mit dem sie das Bild aufgenommen hat.