Lena Meyer-Landrut feiert ihr musikalisches Comeback: Die Sängerin veröffentlicht am 4. Juni ihre neue Single "Strip".

Ihr letztes Album "Only Love, L" erschien im April 2019. Jetzt dürfen sich die Fans von Lena Meyer-Landrut (30) offenbar auf neue Musik von der Sängerin freuen. Auf Instagram kündigt die 30-Jährige in mehreren Posts ihre neue Single "Strip" für den 4. Juni an. Dazu teilt Meyer-Landrut einen kleinen Videoausschnitt sowie mehrere Fotos, die einen Vorgeschmack auf den Song und das dazugehörige Musikvideo geben.

Zu hören ist ein rockiger Sound, der gute Laune versprüht. Videos und Fotos sind in einem schlichten Vintage-Stil gehalten. Die Sängerin ist in mehreren Outfits zu sehen: zunächst in einer hellgrauen Radlerhose und weißen Tanktop, später in einem eleganten braunen Seidenkleid.

Große Vorfreude bei ihren Fans

Fans und Follower kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Nur noch drei Tage" oder "Ich kann es kaum erwarten", heißt es etwa in den Kommentaren.