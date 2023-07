Lena Meyer-Landrut spricht in einem Interview darüber, wie sie gelernt hat, auf ihren Körper zu hören und gesunden Egoismus zu kultivieren.

Lena Meyer-Landrut (32) hat gelernt, einen gesunden Egoismus aufzubauen, um sich selbst zu schützen. Davon berichtet die Sängerin in der "RPR1"-Radioshow "Music Made in Germany".

"Die junge Generation, die zeigt es uns ganz gut, wie es geht, die machen es uns vor", erzählt Meyer-Landrut in dem Gespräch. "Selfcare- ich mag das Wort nicht- aber Selfcare ist total wichtig. Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burnout-Gefühl über sich schweben hat."

2019 hatte Lena angekündigt, auf unbestimmte Zeit eine Pause einzulegen. Auch damals beschrieb sie auf Instagram, dass sie sich oft von äußeren Einflüssen lenken ließe und nicht immer auf ihre innere Stimme höre. Das hat die viel beschäftigte Sängerin, Designerin und "The Voice Kids"-Jurorin mittlerweile offenbar geändert. "Das ist einfach total das geile Rezept", freut sie sich in dem neuen Interview über den Fortschritt. Und weiter: "Wir müssen einfach auf uns achten, damit wir nicht durchdrehen und alle total krank werden."

Lena Meyer-Landrut: "Ich war so am Ende"

Ein konkretes Beispiel führt Meyer-Landrut auch an: "Ich hatte gerade gestern so eine Situation und gebe jetzt einen sehr ehrlichen Einblick: Ich habe um 04:00 Uhr angefangen zu arbeiten, den ganzen Tag Interviews durchgegeben, bin dann zum Flughafen gefahren, zum nächsten Job und der Flug hatte Verspätung. Ich war so am Ende. Ich war richtig am Arsch."

Diesmal zog sie Konsequenzen und sagte einen zusätzlichen Job am Abend ab, indem sie ihrem Team mitteilte: "Ich bin jetzt einfach ehrlich zu euch. Ich könnte kommen, aber ich habe das Gefühl, dass ich kurz davor bin, eine Grenze zu überschreiten und ich glaube, es würde mir körperlich nicht guttun, das jetzt zu machen. Ich nehme keine Drogen, die mich sozusagen hochpushen, ich bin nüchtern und ich habe einfach mein Körpergefühl, das sagt: Stopp!"

Man müsse sich dann damit auseinandersetzen, dass die andere Seite enttäuscht und traurig sei, berichtet Meyer-Landrut weiter: "Aber Gesundheit geht vor und das Empfinden für einen selber auch und das muss man lernen. Auszuhalten, 'Nein' zu sagen."

Neues Album kommt Anfang 2024

Lena Meyer-Landrut kündigte in dem Gespräch auch an, Anfang nächsten Jahres ein neues Album herausbringen zu wollen. "Ich habe jetzt auch ein anderes Präsenz-Gefühl. Dieses 'Sich ein bisschen Verstecken' hat sich gut angefühlt und war auch glaube ich wichtig für mich aber jetzt habe ich auch wieder Bock, ein bisschen mehr nach außen zu sein."

SpotOnNews