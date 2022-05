Derzeit schlägt Leni Klum eher die TV- und Modelkarriere ein. Doch sie hat ein weiteres Ziel: ein Abschluss in Innenarchitektur.

Leni Klum (18), die Tochter von Model-Mama Heidi Klum (48), will offenbar nur bedingt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten. In einem Doppelinterview der beiden in der "Bild"-Zeitung erzählte Leni nun, dass sie "total happy" sei, erst vor Kurzem an ihrer Wunsch-Universität aufgenommen worden zu sein. Sie hoffe, dass sie einen Abschluss in Innenarchitektur bekomme. Später wolle sie Inneneinrichtungen entwerfen.

"Ich werde mit dem Haus meiner Mutter anfangen", berichtet Leni weiter. Das sehe "kunterbunt" aus: "Wie in einem Museum, das von Pippi Langstrumpf eingerichtet wurde." Sie selbst habe es gerne "eher clean".

Seit Staffel eins bei "GNTM" mit dabei

Zuvor eifert sie noch ein wenig ihrer Mama nach. Am Donnerstagabend feiert Leni Klum im Halbfinale von "Germany's next Topmodel" (20:15 Uhr, ProSieben) ihre TV-Premiere als Gast-Jurorin. Hinter den Kulissen ist "GNTM" natürlich überhaupt nichts Neues für Leni, die auch schon erste Gehversuche als Model hinter sich gebracht hat. "Ich habe meine Mum mein Leben lang ans 'GNTM'-Set begleitet und plötzlich komme ich ans Set und mein eigener Name steht auf dem Stuhl", so Leni Klum.

Auch für Mama Heidi eine besondere Situation. "In Staffel eins habe ich Leni am Set gestillt und 17 Jahre später sitzt sie neben mir im Halbfinale. Da kann man schon mal sentimental werden", berichtet Heidi stolz. Ihre Tochter habe die "gleiche Leidenschaft für diesen Job" wie sie. Es sei schön zu beobachten, wie sehr Leni darin aufgehe.