So sieht sie nicht mehr aus: Leni Klum zeigt sich mit verändertem Look.

Nachwuchsmodel Leni Klum überrascht mit einem neuen Look, der den legendären "Umstylings" in "GNTM" alle Ehre machen würde.

Nachwuchsmodel Leni Klum (17) überrascht ihre 1,1 Millionen Followerinnen und Follower bei Instagram mit einem neuen Look, der glatt aus der legendären "Umstyling"-Folge der Castingshow "Germany's next Topmodel" ihrer Mutter Heidi Klum (48) stammen könnte.

Statt der langen blonden Haare zeigt sie sich auf dem Foto mit langen mahagoni-farbenen Haaren, die an den Spitzen schwarz werden. Besondere Highlights sind ein kurzer, fransiger Pony und ein paar Strähnen, die am Oberkopf in die Höhe stehen. Beim Make-up liegt der Fokus auf einem XXL-Lidstrich, während die Lippen nur mit einer roten Linie betont sind. Leni Klums Kommentar: "Meow".

Das sagen die Fans

Die Followerinnen und Follower reagieren mit gemischten Gefühlen. Zum einen kann das Model nicht so richtig viele Likes ergattern. Und in den Kommentaren ist von "dieser Look ist so cool" und "wunderschön" über "Leider nur eine Perücke" bis hin zu "Pumuckel after Corona" oder "nicht erkannt" zu lesen.

Ein weiterer User schreibt: "Sieht aus, als wärst du in der Show deiner Mom gewesen - zur Umstyling-Folge". Und diesem Follower gefällt es offenbar: "Punk photo shoot oder eher David Bowie photo shoot? Sieht auf jeden Fall gut aus!"