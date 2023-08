Mit 59 zeigt Lenny Kravitz beeindruckende Fitness. Seine Fans und Supermodel Naomi Campbell sind begeistert.

Einige berühmte Persönlichkeiten setzen auf Cremes und ausreichend Wasser, manche greifen zu Botox oder unterziehen sich anderen Eingriffen. Wieder andere sehen einfach verblüffend jung aus: wie der Rockmusiker Lenny Kravitz (59).

Der Musiker fasziniert seine Fans nicht nur an der Gitarre, sondern beeindruckt immer wieder auch mit einem erstaunlich jungen Aussehen. Und das tut er auch auf Instagram, wo er regelmäßig mit Fotos von seinem gestählten Körper überrascht. Seinen gestählten Körper präsentierte der Rockstar jetzt auch in seinem letzten Instagram-Post.

Auf dem Foto sieht man ihn mit seinen für ihn typischen gestylten Rastazöpfen und in gewohnt lässiger Kleidung samt Sonnenbrille, während er mit geöffnetem Hemd eine Straße entlang stolziert. Sein Waschbrettbauch fällt dabei besonders auf, und das top durchtrainierte Eightpack begeistert auch die Fans. Ein User schreibt etwa: "Dieser Körper sollte ein Warnschild bekommen." Eine weitere Userin kommentiert: "Schau, wie sexy er läuft." Sogar Supermodel Naomi Campbell (53) kommentiert: "Gott, hab Erbarmen."

Vegane Ernährung und kontinuierliches Training sind sein Geheimnis

In einem früheren Interview mit der Zeitschrift "Men's Health" erzählte der Rockstar, dass er während der Corona-Pandemie die gesamte Zeit in seinem Haus auf den Bahamas verbracht hat, wo er an einem Kokosnussbaum trainierte. "Ich absolviere ein komplettes Dschungel-Workout", erzählte der Rockstar. Zusätzlich soll er jedoch seine Trainingsroutine bereits seit den Neunzigern konsequent durchziehen. Außerdem ernähre sich der Rockstar ausschließlich vegan.