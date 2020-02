Leonardo DiCaprio: Er bringt Camila Morrone mit zu den Oscars 2020

Es scheint ernst zu sein zwischen Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (45, "Once Upon a Time... in Hollywood") und seiner Freundin, Model Camila Morrone (22). Das Paar absolvierte bei den diesjährigen Oscars den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Zwar ließen sich die beiden nicht zusammen auf dem roten Teppich fotografieren, im Dolby Theatre von Los Angeles saßen sie aber nebeneinander in der ersten Reihe. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass DiCaprio bei den Oscars eine andere Frau an seiner Seite hatte als seine Mutter Irmelin Indenbirken (76).

Zuletzt mit Gisele Bündchen bei den Oscars

Den letzten Pärchen-Auftritt bei den Oscars legte der Schauspieler im Jahr 2005 hin. Damals an seiner Seite: das brasilianische Topmodel Gisele Bündchen (39). Die beiden posierten sogar gemeinsam für die Fotografen. Die Beziehung zerbrach allerdings im gleichen Jahr.

DiCaprio hält sich für gewöhnlich in der Öffentlichkeit bedeckt zu seinem Privatleben. Die Beziehung zu Morrone hat er selbst noch nicht kommentiert. Das Model äußerte sich im Dezember 2019 im Interview mit der "Los Angeles Times" zu dem großen Altersunterschied. Die beiden trennen mehr als 20 Jahre. "Es gibt so viele Beziehungen in Hollywood - und auf der ganzen Welt - in denen es große Altersunterschiede gibt", so Morrone damals. Ihr sei das egal und jeder soll die Person daten, mit der man zusammen sein möchte. Das Paar soll US-Medienberichten zufolge seit Ende 2017 zusammen sein.