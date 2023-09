Leonardo DiCaprio (l.) und James Blunt machen in Luxus-Öko-Sneaker.

Sie investieren gemeinsam in grüne Luxusmarke

Ungewöhnliches Duo: Leonardo DiCaprio und James Blunt investieren gemeinsam in eine Marke, die u.a. Schuhe aus Plastikmüll herstellt.

Ungewöhnliche Businesspartnerschaft: Leonardo DiCaprio (48) und James Blunt (49) investieren in eine vegane Sneakermarke. Den Hollywood-Star und den britischen Sänger soll laut der Zeitung "The Sun" eine gemeinsame Freundin überredet haben: Prinzessin Eugenie (33). Die Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) soll ebenfalls in die Schuhmarke Løci investieren.

"Prinzessin Eugenie, James Blunt und Leonardo sind nur drei der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihre Stimme zur Unterstützung grüner Anliegen einsetzen", sagte eine anonyme Quelle gegenüber "The Sun". "Sie alle haben beschlossen, Løci in unterschiedlichem Maße zu unterstützen, nachdem sie mehr über deren Arbeit zur Schaffung einer sauberen Umwelt für Meeresschildkröten erfahren hatten", so der Insider weiter.

Luxus-Sneaker aus Plastikmüll

Løci wurde 2021 in London gegründet. Das Label produziert hochwertige Sneaker aus recycelten, erneuerbaren und biologisch abbaubaren Materialen, zum Beispiel aus Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde. Zehn Prozent der Erlöse des Unternehmens sollen in wohltätige Organisationen wandern, die sich für Umwelt- und Tierschutz einsetzen. Stars wie Herzogin Meghan (42), Ed Sheeran (32) und Ben Affleck (51) gehören zu den Kunden der Luxusmarke. Løci hat gerade den Vertrieb in Deutschland gestartet.

Leonardo DiCaprio hat bereits in der Vergangenheit in vegane Lebensmittelmarken wie Beyond Meat, Califia Farms und Hippeas investiert.

SpotOnNews