Let's Dance: Diese vier von 14 Promis werden das Tanzbein schwingen

Die neue Staffel der Tanzshow "Let's Dance" ist ab 21. Februar um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Die ersten vier der 14 prominenten Kandidaten gab der Sender nun bekannt. Demnach werden Comedy-Star Ilka Bessin (48), der "DSDS"-Gewinner von 2012 Luca Hänni (25), Ex-Fußballnationalspielerin Steffi Jones (47) sowie "Alles was zählt"-Star Tijan Njie (28) in wenigen Wochen das Tanzbein schwingen.

"Ich habe ganz großen Respekt davor"

Ilka Bessin ist die Teilnahme an der Show nicht ganz so leicht gefallen. Offenbar war es sogar ein längerer Entscheidungsprozess: "Also ich habe ja ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei 'Let's Dance' mitmachen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig lustig. Und jetzt habe ich einfach gesagt: 'Ich mach das.' Und habe ganz großen Respekt davor, klar. Ich freue mich aber auch", erklärt sie im Interview mit dem Sender.

Steffi Jones sieht es etwas anders: "Ich darf bei 'Let's Dance' mitmachen und find's total cool, weil ich die Show immer gucke und ich bewundere die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was die da leisten", schwärmt sie vorab und wendet sich gleich auch an ihren künftigen Profitanzpartner: "Wer auch immer du dann sein wirst: Ich kann nicht viel." Sie freue sich aber wahnsinnig. "Ich finde, das ist eine Riesenherausforderung, die ich gerne annehme [...] Ich habe Bock", zeigt sie sich hochmotiviert.

"Ich darf es endlich sagen", freut sich auch der Schweizer Sänger Luca Hänni: "Ich bin mit dabei bei der großen Show 'Let's Dance' und ich freue mich unglaublich fest." Weil er Herausforderungen mag, hat er laut eigenen Angaben "sofort zugesagt".

Und Schauspieler Tijan Njie freut sich ebenfalls schon sehr: "Ich liebe Wettkämpfe, ich liebe Herausforderungen. Ich liebe es, einfach mal ins kalte Wasser zu springen [...] In diesem Sinne: 'Let's Dance', 13. Staffel. Wir streichen den Schauspieler. Ich bin nämlich Tänzer", zeigt er sich schon jetzt siegessicher.

Weitere Promi-Namen für die 13. Staffel sind noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr gewann Ex-Handballprofi Pascal Hens (39) mit seiner Tanzprofipartnerin Ekaterina Leonova (32) den Pokal.