Let's Dance: Dieser Promi setzt für eine Show aus

In der TV-Show "Let's Dance" sind am heutigen Freitagabend nur zehn statt ursprünglich elf Promis zu sehen. John Kelly (53) fehlt wegen eines "Krankheitsfalles in seiner Familie", wie der Sender RTL mitteilte. Es handele sich dabei aber nicht um einen Corona-Fall, heißt es weiter.

Geplant war, dass der Sänger mit seiner Tanzpartnerin Regina Luca (31) bei "Let's Dance" (auch bei TVNOW) einen Cha Cha Cha zu "Give It Up" von KC & The Sunshine Band vortanzt. Einfluss auf die Entscheidung hat der Ausfall von Kelly aber nicht. Das "Let's Dance"-Voting findet dem Sender zufolge wie gewohnt statt. Ein Paar wird also auch heute die Show verlassen müssen, die wegen der Corona-Krise komplett ohne Publikum stattfindet.