Let's Dance: Für John Kelly ist die Show vorzeitig zu Ende

Bittere Nachricht für alle Fans von John Kelly (53, "An Ancient Story"), die dem Musiker bei "Let's Dance" die Daumen gedrückt haben. Nachdem Kelly bereits kurzfristig für die vierte Folge der Tanzshow in der vergangenen Woche absagen musste, hat Sender RTL nun öffentlich gemacht, dass dieser in der laufenden Staffel nicht mehr aufs Parkett zurückkehren wird.

Somit erhält das holländische Model Loiza Lamers (25) und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis (32) eine zweite Chance. Die beiden waren in Folge vier eigentlich mit den wenigsten Punkten bedacht und rausgewählt worden, rücken nun aber für den unpässlichen Kelly und dessen Tanzpartnerin Regina Luca (31) nach.

Als Grund für Kellys Ausscheiden wird ein Krankheitsfall in seiner Familie sowie "schwierigste Verhältnisse im spanischen Heimatort" angegeben. Am kommenden Freitag, den 27. März, versucht folglich Lamers ihre Rückkehr zu nutzen, um Joachim Llambi (55), das Publikum und Co. dieses Mal von sich zu überzeugen.