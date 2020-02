Let's Dance 2020: Joachim Llambi erklärt den frühen Start der Tanzshow

Die erste Staffel der erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance" startete am 3. April 2006 bei RTL; im Finale am 21. Mai 2006 setzte sich Wayne Carpendale (42) als erster "Dancing Star" durch. Die zweite Staffel wurde ab dem 14. Mai 2007 ausgestrahlt, das Finale am 30. Juni 2007. In den vergangenen Jahren hatte sich der Starttermin dann auf Anfang/Mitte März eingependelt. Und so fand auch die Kennenlern-Show 2019 am 15. März statt und das Finale am 14. Juni. Doch warum startet die 13. Staffel bereits am 21. Februar (Freitag) und damit früher als gewohnt?

Warum eigentlich?

"Vier Mal werden wir noch wach, dann ist wieder 'Let's Dance' Tag!", freut sich Tanzshow-Juror Joachim Llambi (55) auf seinem Instagram-Account. Seinen Follower freuen sich mit ihm. Doch dann stellt einer die Frage: "Ich finde es ganz gut, dass es mal früher losgeht als sonst. Aber warum eigentlich? Warum startet 'Let's Dance' schon im Februar?" Die Antwort bleibt der gebürtige Duisburger nicht lange schuldig: "Fußball EM im Juni", bringt er es gewohnt unumwunden auf den Punkt.

Die Fußball-Europameisterschaft 2020 findet von 12. Juni bis 12. Juli in elf europäischen Städten und einer asiatischen Stadt (Baku) statt - mit den vielen Austragungsorten wird das 60-jährigen Bestehen des Wettbewerbs gewürdigt.