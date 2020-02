Lets Dance: Auf diesen Promi freut sich Profi-Tänzer Massimo Sinató

Am 21. Februar geht die RTL-Tanzshow "Let's Dance" mit 14 Promis in eine neue Runde. Auch Profi-Tänzer Massimo Sinató (39) wird in Staffel 13 wieder das Tanzbein schwingen und ist auf eine der prominenten Damen besonders gespannt. "Ich freue mich auf Ilka Bessin. Letztes Jahr hatten wir ja Oliver Pocher. Ich bin gespannt, ob sie dieser Rolle auch so gerecht wird oder ob sie das Tanzen vielleicht auch richtig ernst nimmt", verriet der 39-Jährige beim Valentinstagsevent von duplo und der Deutschen Bahn in Frankfurt.

Zudem sei Sinató gespannt, ob Bessin während ihrer Teilnahme in ihr altes Kostüm der Cindy aus Marzahn schlüpfen werde. "Mal sehen, welche Seite wir von ihr zu sehen bekommen." Sinató konnte im Juni vergangenen Jahres auch die Profi-Challenge von "Let's Dance" gemeinsam mit Ekaterina Leonova (32) gewinnen. Jury-Urgestein Joachim Llambi (55) belohnte ihren Sieg mit der Neuerung, dass sich die beiden Tänzer in der kommenden Staffel ihren Promi selbst aussuchen dürfen. Wer bei Sinató auf der Wunschliste steht, wollte er allerdings noch nicht verraten.

Leonova hat ihren Posten als Profi-Tänzerin für die kommende Staffel abgegeben, wird die Show jedoch als Backstage-Reporterin begleiten. Neben Ilka Bessin (48) nehmen in diesem Jahr auch Ex-Fußballprofi Ailton (46), Moderator Sükrü Pehlivan (47), RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben (62), Schauspieler Martin Klempnow (46), Model Laura Müller (19), Sänger Luca Hänni (25), Fußballerin Steffi Jones (47), Sänger John Kelly (52), Artistin Lili Paul-Roncalli (21), Schauspieler Tijan Njie (28), Model Loiza Lamers (25), Sportler Moritz Hans und Rapperin Sabrina Setlur (46) teil.