Liam Gallagher Oasis-Jubiläumstour mit "Definitely Maybe" - ohne Noel

Ohne Bruder Noel, aber mit allen Songs vom Debütalbum: Liam Gallagher geht zum 30. Jubiläum von "Definitely Maybe" auf Tour.

1994 startete "Definitely Maybe" nicht nur die Karriere von Oasis, sondern ließ auch den Britpop so richtig abheben. Zum 30. Jubiläum des Debütalbums geht Liam Gallagher (51) nun auf Tour. Das verkündete der ehemalige Oasis-Sänger auf Instagram.

Los geht es am 1. Juni 2024 in Sheffield. Die Minitour durch Großbritannien und Irland endet am 27. Juni in Gallaghers Heimatstadt Manchester. Der Vorverkauf beginnt an diesem Freitag, dem 20. Oktober 2023. Bei den 12 Gigs will Liam Gallagher das gesamte Album durchspielen. Auch die B-Seiten sowie andere Songs aus der "Definitely Maybe"-Ära will er auf die Bühne bringen.

Liam Gallagher: "Wichtigstes Album der 90er Jahre"

Im Gespräch mit dem britischen "The Guardian" bezeichnet Liam Gallagher das Oasis-Debüt gewohnt vollmundig als "das wichtigste Album der 90er Jahre, ohne Zweifel". Denn: "Ohne es wäre ich nirgendwo und ihr auch nicht, also lasst uns gemeinsam feiern."

"The Guardian" spekuliert, dass Liam Gallagher auf der Jubiläumstour von Oasis-Gitarrist Paul Arthurs (58) alias Bonehead begleitet wird. Ziemlich sicher nicht dabei sein wird dagegen Noel Gallagher (56). Der musikalische Kopf von Oasis ist immer noch mit seinem Bruder zerstritten. Gerüchte um eine Wiedervereinigung der Band dementierten beide Gallagher-Brüder zuletzt.

Meistverkaufte britische Debüt-LP

"Definitely Maybe" erschien erstmals am 29. August 1994. Es wurde zum meistverkauften Debütalbum der britischen Musikgeschichte. Erst 2006 toppten die Arctic Monkeys den Rekord.

2009 lösten sich Oasis im Bruderstreit der Gallaghers auf. Noel verließ die Band und gründete später die High Flying Birds. Liam bildete mit den verbliebenen Oasis-Mitgliedern die Band Beady Eye.