Liam Hemsworth: Das sind seine besten Filme

Der australische Schauspieler Liam Hemsworth wird am 13. Januar 30 Jahre alt. Bekannt ist er vielen als Noch-Ehemann von Sängerin Miley Cyrus (27) und als kleiner Bruder von "Thor"-Schauspieler Chris Hemsworth (36). Derweil hat Liam Hemsworth durchaus mehr als seine Ex, seinen Namen und sein gutes Aussehen vorzuweisen. Der Veganer und Hobby-Surfer kann auf einige top-bewertete Filmprojekte zurückblicken.

"Mit Dir an meiner Seite"

Mit diesem Film schaffte er 2010 den Sprung in die weltweite Filmindustrie - und lernte seine Ex Miley Cyrus kennen. Im Liebesdrama "Mit Dir an meiner Seite", das auf der Buchvorlage von Nicholas Sparks (54) basiert, spielt Hemsworth Will Blakelee, einen Sunnyboy, der das Herz von Ronnie Miller (Miley Cyrus) erobert. Gemeinsam kümmern sie sich um Schildkröten oder genießen ihre Zeit am Strand. Doch die junge Liebe wird auf die Probe gestellt.

"Die Tribute von Panem"

In den vier Erfolgsfilmen von "Die Tribute von Panem" verkörperte Liam Hemsworth von 2012 bis 2015 Gale Hamthorne, den besten Freund von Protagonistin Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence, 29). Im diktatorischen Staat Panem versuchen die beiden, zu überleben - bis Katniss schließlich als Tribut an den sogenannten Hungerspielen teilnehmen und um ihr Überleben kämpfen muss.

Nachdem sie als Gewinnerin hervorgegangen ist, scheint zunächst alles beim Alten. Katniss und Gale entwickeln romantische Gefühle füreinander, doch Katniss muss erneut fort, um bei weiteren Hungerspielen anzutreten. Schließlich müssen Katniss, Gale und andere Bewohner gegen das diktatorische Regime kämpfen und Gale muss eine schwierige Entscheidung treffen: Bleibt er an der Seite von Katniss, obwohl die ihr Herz letztendlich an Peeta (Josh Hutcherson, 27) verschenkt?

"The Dressmaker"

2015 tritt Hemsworth neben Kate Winslet in "The Dressmaker" auf. Tilly (Kate Winslet, 44) kehrt in ihr kleines australisches Dorf zurück, nachdem sie in europäischen Großstädten als Schneiderin gearbeitet hat. Die modische junge Frau kümmert sich nun um ihre verwirrte Mutter - und hat mit schweren Vorwürfen zu kämpfen: Sie soll schuld sein am Tod eines ehemaligen Klassenkameraden. Teddy McSwiney (Liam Hemsworth) steht ihr bei und die beiden verlieben sich. Schließlich kommt auch die Wahrheit über den angeblichen Mord ans Licht.

"Isn't It Romantic"

2019 ergatterte er die nächste große Rolle. Im Netflix-Streifen "Isn't It Romantic" verkörpert der Australier Blake, einen heißen und vermögenden Mann. Er verdreht Natalie (Rebel Wilson, 39) ordentlich den Kopf - unter anderem mit seinem durchtrainierten Oberkörper. "Er sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch wirklich lustig", lobte Wilson ihren Kollegen in der "Ellen"-Show.