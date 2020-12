Trotz Corona lag dieses Jahr Liebe in der Luft. Viele Promis haben einen neuen Partner gefunden, darunter Til Schweiger und Sarah Lombardi.

Die Romantik ist trotz Corona-Pandemie nicht auf der Strecke geblieben. Viele prominente Persönlichkeiten haben dieses Jahr eine neue Liebe gefunden. Bei einigen klingeln sogar schon bald die Hochzeitsglocken, andere sorgten hingegen für Schlagzeilen und Babygerüchte. Zudem befinden sich unter den Promipaaren 2020 einige Überraschungen.

Til Schweiger ist "richtig dolle verliebt"

Til Schweiger (56, "Keinohrhasen") hat sich zum Jahresbeginn in die 25-jährige Sandra verguckt. Seither können die beiden kaum mehr ohneeinander. Ob Kussbilder in den sozialen Medien oder Liebeserklärungen im Fernsehen - den Schauspieler hat es offenbar richtig erwischt. "Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin", sagte der Schauspieler im Januar im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Ehe es in den ersten Lockdown ging, genoss das Paar einen Liebesurlaub auf den Malediven. Anschließend verschanzten sie sich gemeinsam in Hamburg - samt Schweigers Tochter Lilli (22) und deren Freund.

Sarah Lombardi und Julian Büscher wollen heiraten

Sarah Lombardi (28) scheint den Mann ihrer Träume gefunden zu haben. Die Sängerin und der Fußballspieler Julian Büscher (27) sind seit Anfang des Jahres glücklich liiert. Inzwischen teilen sich die beiden sogar eine Wohnung in Köln. Zudem will das Paar schon bald den nächsten großen Schritt wagen, denn: Büscher stellte seiner Liebsten während eines romantischen Urlaubs die Frage aller Fragen. Ihre Verlobung machten sie im November öffentlich. Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (28) gratulierte den beiden zu ihrem Liebesglück. Und auch mit ihrem Söhnchen Alessio (5) scheint sich der Fußballer bestens zu verstehen.

Verlobung bei Ben Affleck und Ana de Armas?

Seit Anfang des Jahres sind Oscarpreisträger Ben Affleck (48) und die kubanische Schauspielerin Ana de Armas (32) ein Paar - und offenbar schwer verliebt. Auch Thanksgiving sollen die beiden zusammen gefeiert haben. Afflecks Kinder waren Berichten zufolge mit von der Partie. Wie verliebt die beiden sind, zeigen nicht nur einige Schnappschüsse auf Instagram, sondern auch die jüngsten Paparazzifotos. Ein verdächtiger Ring an de Armas Finger löste für kurze Zeit Gerüchte um eine Verlobung aus. Das besondere Accessoire soll aber lediglich eine Requisite des Films "Deep Water" gewesen sein, für den die beiden gerade einige Szenen in den USA drehen.

Megan Fox und Machine Gun Kelly sorgen für Aufsehen

Ihre neue Liebe hat dieses Jahr für Aufsehen gesorgt: Hollywood-Star Megan Fox (34) und Musiker Machine Gun Kelly (30) sind seit Ende Juli ein Paar. Im November sind sie zusammen auf dem roten Teppich der American Music Awards erschienen. Es sei für beide "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, verriet der US-Rapper in der "Howard Stern Show". Bis Mai war Megan Fox noch mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Brian Austin Green (47), zusammen, doch ihre Ehe ging in die Brüche. Die beiden haben drei gemeinsame Söhne.

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht auf Wolke sieben

Auch die Reality-TV-Welt kam dieses Jahr in Sachen Romantik auf ihre Kosten. Für eine Liebesüberraschung sorgten etwa Yeliz Koc (27), bekannt aus der "Bachelor"-Staffel von 2018, und Jimi Blue Ochsenknecht (28). Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte Ochsenknechts Management im August: "Ja, die beiden sind ein Paar." Schnell folgten unzählige Pärchenfotos in den sozialen Medien. Koc und Ochsenknecht können offenbar nicht genug voneinander bekommen.

Nachwuchs bei Johannes Haller und Jessica Paszka

Auch um Yeliz Kocs Ex-Freund Johannes Haller (32) steht es in Sachen Liebe nicht schlecht. Bekannt wurde er 2017 als Zweitplatzierter der "Bachelorette"-Staffel mit Jessica Paszka (30). Und genau sie ist auch Hallers neue Flamme. Kussfotos auf Ibiza sorgten im August für erste Gerüchte. In der RTL-Late-Night-Show von Chris Tall (29) bestätigten sie ihre Beziehung ganz überraschend. Inzwischen erwartet die 30-Jährige das erste gemeinsame Kind.

Halle Berry ist glücklich mit Van Hunt

Auch Oscarpreisträgerin Halle Berry (54) ist wieder vom Markt. Lange hielt sie ihre neue Liebe geheim, im September beendete sie das Versteckspiel. Ihr glücklicher Partner ist der US-amerikanische Musiker Van Hunt (50). Der teilte seine frische Beziehung stolz mit einem Kussfoto auf Instagram mit.

Überraschende Liebe bei Daniela Büchner und Ennesto Monté

Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis Daniela Büchner (42) sich wieder auf einen neuen Mann einlassen konnte. Ihr Ehemann Jens (1969-2018) verstarb 2018 an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Nun wagt Büchner eine neue Beziehung mit dem Schlagersänger Ennesto Monté (45). Er gehört zwar seit Jahren zu ihrem Freundeskreis, doch vor einigen Monaten entstanden romantische Gefühle zwischen den beiden. Kussfotos und -videos beweisen, wie glücklich sie miteinander sind.