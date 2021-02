Immer wieder sorgte Lily James mit ihrem Liebesleben für Aufmerksamkeit. Ist US-Rocker Michael Shuman jetzt der neue Mann an ihrer Seite?

Ist Lily James (31) wieder vergeben? Nur wenige Monate nach dem Skandal um ihre angebliche Liasion mit ihrem verheirateten Schauspielerkollegen Dominic West (51) macht der "Mamma Mia! Here We Go Again"-Star erneut mit einer Männergeschichte auf sich aufmerksam. Wie "MailOnline" berichtet, wurde James beim Knutschen mit US-Rocker Michael Shuman (35) beobachtet. Der Musiker ist Mitglied der US-Band Queens Of The Stone Age, die unter anderem für ihre Alkohol- und Drogenexzesse und dafür, sich auf der Bühne zu entblößen, bekannt sind.

Die Schauspielerin befindet sich derzeit mit der Besetzung ihres neuen Films "What's Love Got To Do With It?" in einem Hotel im englischen Suffolk in Quarantäne, auch Shuman soll in diesem Hotel übernachten. Ein Beobachter beschrieb der "MailOnline": "Lilys Fahrer erschien um kurz nach 21 Uhr, wenige Minuten später verließen sie und Michael das Hotel zusammen. Sie lachten und sahen sehr glücklich miteinander aus."

Vergangenen Oktober geriet Lily James wegen einer scheinbaren Affäre mit Dominic West unter Beschuss. Die beiden "The Pursuit Of Love"-Co-Stars wurden dabei fotografiert, wie sie innig umschlungen auf einem Scooter gemeinsam durch Rom fuhren. Im 2019 trennte die Schauspielerin sich nach fünf Jahren von ihrem Partner Matt Smith (38, "Doctor Who").