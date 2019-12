Lindenstraße: Diese Stars waren ab der ersten Folge dabei

Im März heißt es für die Fans der Kultserie "Lindenstraße" Abschied nehmen. Die Schauspieler schlüpfen schon jetzt das letzte Mal in ihre Rollen: Am heutigen 20. Dezember ist Drehschluss. Für einige geht damit eine lange Reise zu Ende. Diese Stars waren schon dabei, als am 8. Dezember 1985 die erste "Lindenstraße"-Folge ausgestrahlt wurde.

Helga Beimer

Helga Beimer, gespielt von Marie-Luise Marjan (79), ist das Gesicht der wöchentlichen Serie. Mutter Beimer hat schon viel mitgemacht: Nach der Scheidung von Ehemann Hans begann die dreifache Mutter in einem Reisebüro zu arbeiten, wo sie ihren Ehemann Nummer zwei, Erich Schiller, kennenlernte. Ihr Sohn Benny verunglückte mit einem Bus auf den Weg zur Hochzeitsfeier. Nach Erichs Tod 2015 gründete sie mit Gabi und Andy Zenker eine WG, was sie allerdings nicht davon abhält, weiter im Leben ihrer Kinder und Enkel mitzumischen. Im vergangenen Jahr musste Helga mit dem Tod von Hans einen weiteren großen Verlust verkraften.

Klaus Beimer

Schon in der ersten Folge war auch Helgas Sohn Klaus (Moritz A. Sachs, 41) mit von der Partie. Im Laufe der Jahre hat Klaus nicht nur eine Menge Gewicht zu- und wieder abgenommen, auch in seinem Liebesleben gab es viele Auf und Abs. Zwei Scheidungen und einige Affären hat er bereits hinter sich. Zuerst heiratete er Nina, nach der Scheidung ging er mit Iffi Ehe Nummer zwei ein, auch diese scheitert. Klaus wird alleinerziehender Vater von Mila, die er mit Nastya gezeugt hat. Später wird aus der Scheinehe mit Neyla echte Liebe. Im Moment scheint aber auch diese Beziehung zum Scheitern verurteilt.

Gabi Zenker

Gabi Zenker (Andrea Spatzek, 60) wohnt ebenfalls seit Folge eins in der "Lindenstraße". Sie hat schon einige Schicksalsschläge wegstecken müssen: Ihr erster Mann Benno starb an Aids und Gabis Sohn Max wurde entführt und ermordet. Als gute Seele der "Lindenstraße" kümmert sich Gabi dennoch um das Wohlergehen ihrer Sippe und ihrer Freunde. Mit ihrem Mann Andy und Helga lebt sie seit einiger Zeit in einer Alters-WG.

Vasily Sarikakis

Um Vasily Sarikakis (Hermes Hodolides, 56) ist es in letzter Zeit ruhiger geworden. Der gebürtige Grieche ist seit Folge eins dabei und führt das Restaurant "Akropolis", das zuvor seinem Vater gehört hat. Gerade konnte er die Insolvenz abwenden. Privat sieht es da nicht so rosig aus. Drei gescheiterte Ehen gab es schon in Vasilys Leben. Tochter Emma, die in der Nähe bei ihrer Mutter Jack lebt, ist ihm aber geblieben.

Große Abschiede kurz vor Schluss

Von Anfang an waren auch Dr. Ludwig Dressler (Ludwig Haas, 86) und Hans Beimer (Joachim H. Luger, 76) dabei. Die zwei Fan-Lieblinge verabschiedeten sich aber kurz vor dem endgültigen Serien-Aus. Bereits im September 2018 starb der an Parkinson erkrankte Hans im Beisein seiner Frau Anna und seiner Ex Helga. Erst Anfang Dezember 2019 entschied sich Dressler aus dem Leben zu scheiden. Nach der Diagnose Hirntumor nahm er einen Tablettencocktail. Derzeit hält sein Testament die Bewohner der "Lindenstraße" auf Trab.

Seit Jahrzehnten dabei

Zwar nicht ab Folge eins, aber ganz früh sorgten auch schon Tanja Schildknecht (Sybille Waury, 49), Gung (Amorn Surangkanjanajai, 66), Dr. Carsten Flöter (Georg Uecker, 57) und Anna Ziegler (Irene Fischer, 59) für Wirbel. Die vier sind ebenfalls noch heute in der "Lindenstraße" zu sehen. Tanja ist seit der zweiten Folge dabei, Gung seit der vierten, Carsten seit der sechsten und Anna seit Episode 61. Wie ihre Geschichten enden, erleben die Fans spätestens am 29. März 2020, dann läuft um 18:50 Uhr im Ersten mit Folge 1.758 die letzte Episode der "Lindenstraße".