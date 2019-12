Lindenstraße: Wird Mutter Beimer das Serienfinale nicht überleben?

Endspurt für die "Lindenstraße": Am 20. Dezember enden nach rund 35 Jahren die Dreharbeiten zur Erfolgsserie. Wie nun der Sender WDR angedeutet hat, könnte vor allem für Publikumsliebling Mutter Beimer (Marie-Luise Marjan, 79) die letzte Klappe dramatisch ausgehen.

Achtung: Die nachfolgenden Passagen enthalten Spoiler auf den weiteren Verlauf der "Lindenstraße".

Unverhoffte Begegnungen

In einer der letzten 13 Folgen wird Helga Beimer laut Angaben des Senders Opfer eines Brandanschlags und fällt schwer verletzt ins Koma. Schlimm für sie - gut aber für die Fans. Die Situation eröffne nämlich die Möglichkeit einiger unverhoffter Wiedersehen. So soll Mutter Beimer zwischen den Welten auf ihren Sohn Benny Beimer (Christian Kahrmann, 47) und ihre verstorbenen Ex-Männer, Hans Beimer (Joachim H. Luger, 76) und Erich Schiller (Bill Mockridge, 72), treffen. Ein besonderes Highlight dürfte zudem die Sequenz sein, in der sie "Lindenstraße"-Erfinder Hans W. Geißendörfer (78) begegnet.

Nach der alljährlichen Weihnachtspause wird die "Lindenstraße" ab dem 5. Januar 2020 wieder ausgestrahlt. Die 1758. und damit letzte Folge läuft am 29. März.