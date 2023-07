Lindsay Lohan und ihr Ehemann Bader Shammas haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Das hat ein Sprecher der Schauspielerin bestätigt.

Lindsay Lohan (37) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das hat ein Sprecher der Schauspielerin mehreren US-Medien bestätigt. Sie und ihr Partner, Bader Shammas, haben demnach einen Sohn bekommen.

So heißt der Sohn von Lindsay Lohan

Der Sprecher teilt zudem unter anderem dem Magazin "People" mit, wie der Junge heißt: "Lindsay Lohan und ihr [...] Ehemann, Bader Shammas, haben einen wunderschönen, gesunden Sohn mit dem Namen Luai auf der Welt willkommen geheißen." Die kleine Familie sei "überglücklich und verliebt". Der Name sei demnach arabisch und bedeute "Schild oder Beschützer". Luai sei in Dubai geboren worden. Wann genau er zur Welt gekommen ist, ist nicht bekannt.

Die unter anderem aus "Ein Zwilling kommt selten allein" und "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" bekannte Schauspielerin hatte im März in einem Instagram-Beitrag bekannt gemacht, dass sie und ihr Partner ein Kind erwarten. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", kommentierte sie ein Foto eines Babystramplers, auf den "Coming soon" (dt.: "Kommt bald") aufgedruckt war.

Im Sommer 2022 hatte es erstmals Spekulationen gegeben, dass Lohan und Shammas heimlich geheiratet hatten. Sie veröffentlichte abermals auf der Plattform ein gemeinsames Foto, auf dem sie mit einem funkelnden Diamantring zu sehen war. "Du hast mich gefunden und wusstest, dass ich gleichzeitig Glück und Anmut finden wollte. Ich bin fassungslos, dass du mein Ehemann bist", erklärte sie dazu.

Im November gaben die beiden dann ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt in New York, als die Schauspielerin die Premiere ihres neuen Netflix-Films "Falling for Christmas" feierte.