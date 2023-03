Lindsay Lohan im November 2022 in New York.

Nachdem sie lange Zeit vornehmlich für negative Schlagzeilen sorgte, scheint Lindsay Lohan die Wende in ihrem Leben geschafft zu haben.

Erst am gestrigen Tag wurde bekannt, dass die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (36) ihr erstes Kind erwartet. Der Vater ist ihr Ehemann Bader Shammas (geb. 1987), den Lohan Presseberichten zufolge in ihrer Wahlheimat Dubai kennengelernt haben soll. Mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft scheint die 36-jährige ehemalige Skandalnudel endgültig die Wende in ihrem Leben geschafft zu haben - nachdem sie über lange Zeit massive Probleme mit Alkohol, Drogen, dem Gesetz und ihrer scheiternden Schauspielkarriere hatte. Ein Rückblick auf Lohans turbulentes bisheriges Leben.

Vom Kindermodel zum Hollywood-Star

Bereits im Alter von drei Jahren begann Lohan als professionelles Model für Ford Models zu arbeiten, wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet. Mit Zwölf war sie in dem beliebten Disney-Filmklassiker "Ein Zwilling kommt selten allein" (1998) zu sehen, in dem sie eine Doppelrolle spielte.

Die Körpertausch-Komödie "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" (2003) stellte einen weiteren frühen Schauspielerfolg für die damals 17-jährige Lohan dar. Der Disney-Kinofilm mit Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (64) in der zweiten Hauptrolle spielte bei einem Budget von 26 Millionen US-Dollar weltweit sagenhafte 160 Millionen Dollar ein, und war so auch ein gigantischer finanzieller Erfolg.

Endgültig zum Hollywood-Star wurde Lohan dann in der Kultkomödie "Girls Club - Vorsicht bissig!" (2004), doch bereits wenige Jahre später sorgte die Jungdarstellerin für vornehmlich negative Schlagzeilen.

Probleme mit dem Gesetz und Aufenthalte in Entzugskliniken

Zur Mitte der 2000er Jahre wurde Lohan gefühlt durchgehend von Paparazzi belagert und verfolgt. Zahlreiche unvorteilhafte Aufnahmen ihrer Partyexzesse kursierten in den Medien, und auch bei Filmdrehs fiel Lohan durch Unzuverlässigkeit und Zuspätkommen auf. Der bekannte Filmproduzent James G. Robinson (87) schrieb in der damaligen Zeit in einer internen Email an Lohan: "Uns ist allen bewusst, dass dein fortlaufendes, nächtelanges Feiern der wahre Grund für deine angebliche 'Erschöpfung' ist".

Auch mit dem Gesetz hatte sie zunehmend Probleme. So wurde sie mehrmals wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, und bei einer Verkehrskontrolle wurde im Jahr 2007 die Droge Kokain bei ihr sichergestellt. Insgesamt wurde Lohan in dieser Zeit ganze 20 Mal in Gewahrsam genommen, verbrachte über 250 Tage in Entzugskliniken und zwei Wochen im Gefängnis.

Gegenüber Talk-Legende Oprah Winfrey (69) gab Lohan im Jahr 2013 zu, "zehn bis 15 Mal" die Droge Kokain eingenommen zu haben. Seit 2011 ist die Schauspielerin jedoch nicht mehr mit dem Gesetz in Kontakt gekommen.

Als Schauspielerin fiel Lohan in dieser Zeit kaum noch auf. Am ehesten in Erinnerung blieb hier noch ein selbstironischer Auftritt in Robert Rodriguez' (54) Trash-Meisterwerk "Machete" (2010) sowie ihr Comeback-Versuch im düsteren L.A.-Erotikthriller "The Canyons" (2013) von Altmeister Paul Schrader (76).

Umzug nach Dubai, Schauspiel-Comeback und Heirat

Um das Jahr 2016 herum verlagerte Lohan laut "Daily Mail" ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai. Über ihre neue Wahlheimat erklärte die geborene New Yorkerin: "Dort gibt es keine Paparazzi, keine Kameras - das ist für mich sehr wichtig".

Im Golfstaat lernte Lohan Medienberichten zufolge ihren heutigen Ehemann Bader kennen, der im Finanzsektor tätig sein soll. Das Paar heiratete im Juli 2022 und erwartet jetzt Nachwuchs.

Auch Lohans Schauspielkarriere schien nach schwierigen Jahren gänzlich ohne Engagements zuletzt wieder an Fahrt aufzunehmen. Beim Streamingdienst Netflix unterschrieb Lohan im März letzten Jahres einen Vertrag über zwei Filme. Die romantische Weihnachtskomödie "Falling for Christmas" erschien im November 2022 auf Netflix, im Laufe dieses Jahres soll die romantische Fantasy-Komödie "Irish Wish" folgen.