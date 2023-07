Fußball-Legende wird in Miami zum Promi-Magnet

Lionel Messi Fußball-Legende wird in Miami zum Promi-Magnet

Zum ersten Spiel erschienen LeBron James und Serena Williams, jetzt Diddy und Camila Cabello. Lionel Messi wird in Miami zum Promi-Magnet.

Der Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi (36) zum MLS-Klub Inter Miami hat sich ganz offenbar auch bei den US-amerikanischen Promis herumgesprochen: Die Spiele des argentinischen Weltmeisters werden immer mehr zum Magnet für die Superstars. So erschienen zum zweiten Auftritt von Messi am Dienstag (25. Juli) im Trikot des Beckham-Vereins unter anderem der Rapper Diddy (53), sein Produzenten-Kollege DJ Khaled (47), Latin-Popstar Rauw Alejandro (30) und Sängerin Camila Cabello (26) im Lockhart Stadium in Fort Lauderdale.

Asahd (6), der Sohn von DJ Khaled, hatte sogar die große Ehre als Einlaufkind an der Seite von Messi den Rasen betreten zu dürfen. Die vier Musik-Stars wurden unter den Augen des natürlich ebenfalls anwesenden Inter-Miami-Mitbesitzers David Beckham (48) und seiner Frau Victoria Beckham (49) nicht enttäuscht: Die ersten beiden Treffer steuerte Messi beim 4:0-Sieg seiner Mannen gegen Atlanta United selbst bei.

Auch zum ersten Messi-Auftritt kamen viele Promis

Bereits bei seinem ersten Einsatz für Miami, am Samstag (22. Juli), verfolgten zahlreiche Stars auf der Tribüne das Treiben von "La Pulga". So waren neben den Beckhams unter anderem auch Tennis-Star Serena Williams (41), Basketball-Legende LeBron James (38), Sängerin Gloria Estefan (65), Schauspieler Fisher Stevens (59), Musiker Marc Anthony (54) und sogar Kim Kardashian (42) vor Ort. Bei seinem Debüt beobachteten sie Messis Siegtreffer gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul zum 2:1-Endstand in der Nachspielzeit.

Lionel Messi wechselte nach durchwachsenen zwei Jahren bei Paris Saint-Germain vor wenigen Wochen ablösefrei in die MLS nach Miami und unterschrieb dort einen Vertrag bis Ende 2025 für ein kolportiertes Jahresgehalt von rund 50 Millionen Euro. Seine sportlich erfolgreichste Vereinszeit hatte der amtierende Weltmeister beim FC Barcelona, mit dem Verein konnte er viermal die Champions League gewinnen. Messi wurde insgesamt siebenmal mit dem Ballon d'Or als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.