Lionel Richie: Disney-Filmprojekt über seine Musik bestätigt

Lionel Richie (70, "Stuck on You") erhält eine besondere Würdigung seines Lebenswerks. Gemeinsam mit Disney produziert die Soul-Legende einen Muscial-Film, derzeit unter dem Arbeitstitel "All Night Long", sein Nummer-eins-Hit aus dem Jahr 1983. Mit an Bord sind eine Reihe prominenter Hollywood-Autoren und -Produzenten, wie das amerikanische Portal "Variety" vermeldet.

Richie teilt seine Vorfreude

Demnach handle es sich bei dem Film nicht um eine autobiographische Geschichte Richies, sondern die Songs des Musikers stünden im Vordergrund. An der Produktion beteiligt seien Richie selbst, Dana Brunetti (46, "Fifty Shades of Grey") und Pete Chiarelli (45, "Die Unfassbaren 2"), der das Drehbuch schreiben wird. Auf Instagram und Twitter teilte Richie seine Freude bereits mit und verlinkte auf den Artikel von "Variety" mit dem Satz: "Es ist Großes in der Mache."