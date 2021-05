"Friends"-Star Lisa Kudrow platzt vor Stolz. Ihr Sohn hat seinen Abschluss an der University of Southern California in der Tasche.

Da musste Lisa Kudrow (57) ein paar Tränen verdrücken! Der "Friends"-Star teilte am Wochenende einen ganz besonderen Moment auf Instagram: Sohn Julian (23) machte seinen Abschluss an der University of Southern California. Gemeinsam mit ihrem Sohn strahlt die Schauspielerin auf einem Familienschnappschuss in die Kamera. "Glücklich, stolz, GLÜCKLICH", kommentierte die Schauspielerin das Bild und gab zu, ein wenig geweint zu haben.

"Herzlichen Glückwunsch", kommentierte "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star Lisa Rinna (57) das Foto. "Jetzt ist er erwachsen", merkte derweil Make-up-Artist Brett Freedman an. Maria Shriver (65), Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (73), fühlte mit der emotionalen Mutter mit: "Ich verstehe es. Es wird alles gut."

Julian ist Kudrows einziges Kind

Erst vor rund einer Woche feierte Julian seinen 23. Geburtstag. Aus diesem Anlass teilte Kudrow mehrere Schnappschüsse einer FaceTime-Konversation mit ihrem Sohn. Julian ist Kudrows einziger Nachwuchs. Seit 1995 ist sie mit dem französischen Werbefachmann Michel Stern verheiratet.