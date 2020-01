Lisa Maria Potthoff: Das erwartet uns im Film "Kaiserschmarrndrama"

Die bayerische Krimikomödie "Leberkäsjunkie" (2019) erhielt am Freitag (17. Januar) den Publikumspreis des Bayerischen Filmpreises in München. Der nächste Teil der Bestsellerverfilmungen geht im Sommer in die nächste Runde: "Kaiserschmarrndrama" läuft am 13. August in den deutschen Kinos an. "Alle sind wieder dabei", verriet Schauspielerin Lisa Maria Potthoff (41, "Sauerkrautkoma") beim Deutschen Filmball der Nachrichtenagentur spot on news.

Der Film sei bereits abgedreht, erklärte die 41-Jährige weiter. "Die Geschichte dreht sich im Groben wieder um einen Mordfall." Was sich verändert: "Die Beziehungsebene zwischen Susi [Potthoff] und Franz [Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, 48] geht in die nächste Phase." Der sechste Film der Eberhoferkrimireihe ("Leberkäsjunkie") erreichte über 1,2 Millionen Zuschauer. Ob der neue Teil da wohl mithalten können wird? "Ich glaube, es wird ein würdiger nächster Teil", verspricht Potthoff.

Die Krimikomödien von Autorin Rita Falk (55) werden seit einigen Jahren erfolgreich verfilmt. "Dampfnudelblues" (2013) machte den Anfang, es folgten "Winterkartoffelknödel" (2014), "Schweinskopf al dente" (2016), "Grießnockerlaffäre" (2017), "Sauerkrautkoma" (2018) und "Leberkäsjunkie" (2019). In den Hauptrollen: Bezzel, Potthoff und der österreichische Schauspieler Simon Schwarz (49) als Privatdetektiv Rudi Birkenberger.