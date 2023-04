Die Zwillinge der verstorbenen Lisa Marie Presley werden in einem Gerichtsverfahren von ihrem Vater, Musiker Michael Lockwood, vertreten.

Nach dem Tod von Lisa Marie Presley (1968-2023) im Januar 2023 vertritt ihr Ex-Mann, der Musiker Michael Lockwood (61), die gemeinsamen Zwillinge Harper und Finley (geb. 2008) vor Gericht. Das berichtet das US-Magazin "People". Eine Richterin habe einem im entsprechenden Antrag, der im März eingereicht worden sei, zugestimmt.

In dem Verfahren gehe es demnach um das Erbe von Lisa Marie Presley, der Tochter der Schauspielerin Priscilla Presley (77) und des "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley (1935-1977). Lisa Marie war im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand gestorben und wurde wenig später auf dem Familiensitz Graceland in Memphis, Tennessee, beigesetzt.

Die Einsetzung Lockwoods als Vertreter der Zwillinge sei nach einer Anhörung vom Donnerstag in Los Angeles erfolgt, in der der Anwalt des Musikers davon gesprochen habe, dass der 61-Jährige "bereit, fähig und gewillt [sei], ihre Interessen zu vertreten". Der Musiker habe demnach zudem "eine gute, kollegiale, familiäre Beziehung mit allen involvierten Parteien".

Kein Einwand gegen Einsetzung Lockwoods

Die Anwälte von Priscilla Presley und Riley Keough (33), der ältesten Tochter von Lisa Marie, hätten "CNN" zufolge keine Einwände gegen die Einsetzung Lockwoods erhoben, mit dem die Verstorbene von 2006 bis 2021 verheiratet war. Lisa Marie hatte zudem einen Sohn, Benjamin Keough (1989-2020), der jedoch 2020 gestorben ist.

Keough und Presley seien nicht zu der Anhörung erschienen. Priscilla fechte demnach eine Testamentsänderung aus dem Jahr 2016 an. Durch diese wurden der Ex-Manager der Verstorbenen, Barry Siegel, und ihre Mutter offenbar aus dem Treuhandvermögen entfernt und durch Lisa Marie Presleys älteste Kinder Riley und Benjamin als Verwalter ersetzt. Die nächste Anhörung ist für den 16. Mai angesetzt.