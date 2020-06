Lisa Martinek: Sie starb völlig überraschend vor einem Jahr

Schauspielerin Lisa Martinek starb am 28. Juni 2019 in Italien.

Ihr überraschender Tod hat viele erschüttert: Schauspielerin Lisa Martinek starb vor einem Jahr während eines Aufenthalts in Italien.

Der Schock war gewaltig, als die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Lisa Martinek (1972-2019) vor einem Jahr, am 28. Juni 2019, publik wurde. Wie der Anwalt der Familie damals mitteilte, verstarb die dreifache Mutter völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien. Martinek wurde nur 47 Jahre alt. Sie hinterließ ihren Ehemann, Schauspielkollege Giulio Ricciarelli (54), und drei gemeinsame Kinder.

"Lisa, Du wirst schrecklich fehlen"

Nicht nur Familie, Freunde und Fans standen unter Schock, auch ihre Kollegen waren fassungslos: Jan Josef Liefers (55) postete damals ein Schwarz-Weiß-Bild von Martinek auf Instagram. Darunter schrieb er: "Adieu, Lisa... was für eine traurige Nachricht. Bin sprachlos." Liefers Ehefrau, die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos (49), nahm ebenfalls in einem Instagram-Post Abschied von ihrer Kollegin: "So traurig ...", schrieb sie zu einem Foto der toten Künstlerin.

Andrea Sawatzki (57) teilte ein Porträtfoto der Schauspielerin: "Lisa. Liebste Lisa. Liebste lustigste bezauberndste Kollegin. Ich bin unendlich traurig." Ann-Kathrin Kramer (54), die neben Lisa Martinek eine Hauptkommissarin in der ZDF-Krimiserie "Das Duo" gespielt hatte, postete ein Foto mit Martinek, Sawatzki und sich selbst. "Von jetzt auf gleich, unfassbar, unendlich traurig. Lisa, Du wirst schrecklich fehlen", kommentierte sie das Bild.

Neue Hauptdarstellerin für "Die Heiland"

Lisa Martinek war mehrfach für den Deutschen Filmpreis nominiert. Ihre wohl bekannteste Rolle war die der Kommissarin Clara Hertz in der TV-Reihe "Das Duo", die sie von 2006 bis 2012 spielte. Zuletzt war sie im Münchner "Tatort: KI" (2018) zu sehen und in "Schwartz & Schwartz: Mein erster Mord" (2018). Im selben Jahr spielte sie zudem die Titelrolle der blinden Berliner Anwältin Romy Heiland in der ersten Staffel der TV-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" (Das Erste).

Lisa Martinek starb kurz vor dem Beginn der Dreharbeiten für die zweite Staffel. Nach ihrem Tod war die Arbeit an der Fortsetzung ausgesetzt worden. Im September 2019 gab der Sender dann bekannt, dass Schauspielerin Christina Athenstädt (geb. 1979) ihre Rolle übernehmen werde. Die Dreharbeiten begannen im November 2019. "Die Trauer war natürlich zu spüren. Allen Beteiligten war aber klar, dass die Traurigkeit ihren Platz haben darf und keiner etwas verdrängen muss", erinnerte sich Athenstädt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Die Serie wird immer mit Lisa Martinek verbunden sein."

Ausgestrahlt wurde die zweite Staffel der Anwaltsserie ab Ende April 2020. Im Abspann der ersten Folge wurde mit dem Schriftzug "In Erinnerung an Lisa Martinek" der verstorbenen Künstlerin gedacht.