Little Richard: Bestattung von Mr. Rock'n'Roll ist am Mittwoch

Rock'n'Roll-Pionier Little Richard (1932-2020, "Tutti Frutti") wird am kommenden Mittwoch (20. Mai) in einer privaten Zeremonie beigesetzt, teilte der Direktor des Friedhofs Oakwood Garden Memorial mit. Der Friedhof gehört der Oakwood University in Huntsville, Alabama. Dort hatte der stark gläubige Little Richard Ende der 1950er Jahre Theologie studiert.

Getrieben vom Glauben

Zwischen den 1960er und 1990er Jahren war Little Richard unter seinem bürgerlichen Namen Richard Wayne Penniman als Priester tätig und füllte zuweilen Hallen mit bis zu 20.000 Gläubigen. Bis in die frühen 2000er Jahre war er noch als Priester auf Hochzeiten tätig. Zeit seines Lebens stand er im Zwiespalt zwischen säkularer und nicht-säkularer Musik. Zuletzt schwor er 2017 der säkularen Kunst ab, um sich wieder einzig seiner Religiosität widmen zu können.