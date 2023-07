Wie Schauspielerin Liv Tyler mit seltenen Familienschnappschüssen zeigt, hat Sohn Milo erfolgreich die Highschool abgeschlossen.

Schauspielerin Liv Tyler (46) hat einen Meilenstein im Leben ihres Sohnes Milo feiern können: Der 18-Jährige hat erfolgreich die Highschool abgeschlossen. Von der Abschlussfeier am vergangenen Freitag (30. Juni) veröffentlichte Tyler einige Fotos und gewährte der Öffentlichkeit so einen seltenen Blick auf ihre Kinder.

Ein besonders putziges Foto zeigt die überstolze und in einer Mischung aus Pink und Rot gekleidete Mutter freudestrahlend neben ihrem hochgewachsenen Sohn. Auf seinen Schultern sitzt seine sechsjährige Halbschwester Lula. "Milo der Hochschulabsolvent!", betitelte Tyler das Patchwork-Glück.

Zuvor hatte sie bereits in einer Bildergalerie auf Instagram die Urkunden-Übergabe ihres Sohnes an der Thatcher Schule in Ojai, Kalifornien, festgehalten: "Das ist passiert. Was für eine Reise!! Ich bin so SO soooo stolz auf dich, Milo", schrieb der Star überschwänglich. In einem weiteren Posting zeigte sie kurz darauf zudem, dass sich auch ihr drittes Kind, Sohn Sailor Gene (8), für den freudigen Anlass in einen Anzug geschmissen hatte.

Die perfekte Patchwork-Familie?

Milo William ist der gemeinsame Sohn von Liv Tyler und dem britischen Musiker Royston Langdon (51). Die beiden waren nach rund fünf Jahren Beziehung im Jahr 2003 den Bund der Ehe eingegangen, ein Jahr später erblickte Milo das Licht der Welt. 2008 gab das Paar jedoch Bescheid, dass es sich getrennt hat. Ob Royston der Zeremonie am vergangenen Freitag ebenfalls beiwohnte, geht nicht aus den Aufnahmen der Schauspielerin hervor.

2014 lernte die Tochter von Aerosmith-Sänger Steve Tyler (75) den ebenfalls britischen Sportmanager David Gardner kennen. 2015 kam der gemeinsame Sohn Sailor Gene zur Welt, nur rund ein Jahr später folgte Töchterchen Lula Rose. Im Jahr 2021 gaben jedoch auch Gardner und Tyler ihre Trennung bekannt, geheiratet haben sie trotz Verlobung nie.