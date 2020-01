Lizzo: Die Musikerin hat die Schnauze voll von Twitter

Sängerin Lizzo (31), die aktuell mit ihrem Song "Good As Hell" im Radio zu hören ist, verabschiedet sich von Twitter. Auf der Social-Media-Plattform seien für ihren Geschmack zu viele "Trolls" unterwegs. Damit meint sie die Art von Menschen, die im Internet emotional provozieren. "Ich komme zurück, wenn mir danach ist", beschloss sie und verfasste damit ihren letzten Tweet auf unbestimmte Zeit.

Erst vor kurzem musste sich die Newcomerin rechtfertigen, als ihr vorgeworfen wurde, nur erfolgreich zu sein, weil in Amerika eine Fettleibigkeitsepidemie herrsche. "Ich bin beliebt, weil ich gute Songs schreibe, talentiert bin und anderthalb Stunden lang energiegeladene Shows voller Liebe zeige", antwortete sie damals.

Dass eine Auszeit von den sozialen Medien guttun kann, hat zuletzt Mega-Star Ed Sheeran (28, "Shape Of You") bewiesen. Nach seiner Instagram-Pause kam der Brite umso erfolgreicher zurück. Mittlerweile hat sich der Sänger ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und eine Schaffenspause eingelegt. Heiligabend erklärte er auf Instagram: "Die Divide-Ära und die Tour haben mein Leben total verändert, aber jetzt ist es vorbei und an der Zeit, mehr von der Welt zu entdecken."