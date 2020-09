Locken: Die Stars mögen es im Sommer wild

Wer Sarah Hyland, Heidi Klum oder Adele sonst nur glatt gestriegelt kennt, wird Augen machen. Sie haben den Locken-Look für sich entdeckt.

Die warmen Sommertage sorgten für gute Laune - und viele Locken. Zahlreiche Promi-Damen, ob national oder international, zeigen sich in den sozialen Medien immer häufiger mit stattlicher Mähne. Manche von ihnen helfen vermutlich nach, andere können sich hingegen von Natur aus über die wilde Sommerfrisur freuen. Auch "Modern Family"-Star Sarah Hyland (29) präsentierte sich schon mehrfach mit auffälliger Lockenpracht. Zuletzt als sie für die Reality-Show "RuPaul's Drag Race" vor der Kamera stand. Aufgedreht in Locken reichten die langen Haare der Schauspielerin ihr plötzlich nur noch bis zum Kinn.

Heidi Klum wird zur Raubkatze

Model und TV-Star Heidi Klum (47) ist für lange blonde Haare bekannt. Auch sie folgte in dieser Saison dem Trend und überzeugte jüngst mit einer wilden Lockenmähne. Für ihren Juryjob bei "America's Got Talent" schlüpfte sie in einen Zweiteiler in Leo-Optik, zu dem die zottelig gestylte Sommerfrisur hervorragend passte. Mit so wilder Lockenpracht hatte man die 47-Jährige zuvor eher selten gesehen.

Gleiches lässt sich auch über Sängerin Adele (32, "Hello") sagen. Bekannt wurde die Britin mit deutlich mehr Rundungen und stets glamouröser Föhn- oder Hochsteckfrisur. Nachdem sie nun rund 45 Kilogramm abgenommen hat, posierte sie bei Instagram mit neuem Körpergefühl und einem für sie zuvor untypischen Lockenkopf. Ob es sich bei diesem nur um eine Hommage an Beyoncé (38) und deren neues Musikvideo handelt oder sich Adele mit dem Gewichtsverlust gänzlich neu erfunden hat, ist ungewiss. Fakt ist: Der Sängerin stehen die Locken ausgezeichnet.

Lena Meyer-Landrut ganz natürlich

Lena Meyer-Landrut (29, "Traffic Lights") trägt ihre Haare mal kurz, mal lang, mal glatt, mal gewellt. In diesem Sommer scheint sie sich dazu entschieden zu haben, vermehrt auch Lockenpracht zu zeigen. Wie es aussieht, wenn sich die Sängerin auf dem Balkon ihrer Mutter sonnt? Ganz schön wuschelig. Denn auf Meyer-Landruts Kopf dominieren dunkelbraune Locken. Frech und verspielt - perfekt für den Sommer.