Das wünscht sich kein Musiker: Am Mittwoch musste das Konzert von Louis Tomlinson aufgrund von heftigen Unwettern abgebrochen werden.

Horror-Szenario bei einem Konzert von Louis Tomlinson (31): Am Mittwoch musste die Solo-Show des ehemaligen One-Direction-Mitglieds im Red Rocks Amphitheatre in Colorado abrupt abgesagt werden, als ein heftiger Hagelsturm aufzog. Dem Bericht des "People"-Magazins zufolge wurden aufgrund des Unwetters etwa 100 Menschen verletzt, sieben davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

"Ich bin am Boden zerstört"

Später am Abend hab Tomlinson ein Statement ab, in dem deutlich wurde, wie sehr ihn die plötzliche und unerwartete Absage seines Konzerts beschäftigt. "Ich bin wegen der Show heute Abend am Boden zerstört, ich hoffe, es geht allen gut, ich komme wieder", postete er als Reaktion auf Twitter und schrieb als Aufmunterung an seine Fans noch dazu: "Obwohl wir das Konzert nicht gespielt haben, habe ich eure ganze Leidenschaft gespürt. Ich sende euch alles Liebe!"

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr teilte unterdessen ebenfalls via Twitter mit, dass sieben Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert worden seien. Insgesamt seien 80 bis 90 Personen vor Ort behandelt worden. Zu den Verletzungen zählen hauptsächlich Schnittwunden und Knochenbrüche.

Einem Bericht von "USA Today" zufolge hätten die Hagelkörner die Größe von Golfbällen gehabt. Zuvor habe der Wetterdienst für den Mittwochabend schwere Unwetter und Sturm in der Gegend rund um Denver vorhergesagt.